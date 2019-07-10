2019-07-10T16:20:54+03:00
Политика

Путин попросил госкорпорации поменьше принюхиваться

В Кремле подписали соглашения по развитию высокотехнологичных направлений
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Вице-премьер РФ Максим Акимов, президент России Владимир Путин и первый заместитель директора госкорпорации "Росатом" Иван Каменских (слева направо).Вице-премьер РФ Максим Акимов, президент России Владимир Путин и первый заместитель директора госкорпорации "Росатом" Иван Каменских (слева направо).Фото: ТАСС
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- Хотел бы сказать, что называется, без протокола, - подошел президент Владимир Путин еще раз к микрофону, когда солидные люди подписали документы и обменялись папками.

В Кремле в присутствии президента состоялась церемония обмена соглашениями о намерениях правительства и крупнейших организаций с госучастием с целью развития отдельных высокотехнологичных направлений.

- Я ещё со времен работы председателем Комитета по внешним связям в Ленинграде хорошо помню, что такое меморандумы, различные протоколы о намерениях: это предварительные документы, - развел руками Путин. - В нашем случае это совершенно другая история, нам некогда принюхиваться к теме. Нужно работать прямо сейчас и работать активно, тем более, что и подписанты, фигуранты этих документов друг другу хорошо понятны и работают на общую цель.

Правительство вместе со Сбербанком взялось развивать направление «Искусственный интеллект», с РЖД - «Квантовые коммуникации», с Росатомом - «Квантовые вычисления» и «Технологии создания новых материалов и веществ», с Ростехом - «Квантовые сенсоры», «Технологии распределённого реестра», «Новые поколения узкополосной беспроводной связи для «Интернета вещей» и связи ближнего и среднего радиусов действия», а Ростехом и Ростелекомом - «Беспроводную связь нового поколения».

Президент подчеркнул, что выбранные направления определяют экономику будущего не только России, но и мировую экономику.

- За счёт своего широкого, сквозного применения они могут обеспечить настоящий прорыв для страны, способствовать переходу на качественно более высокий уровень в самых разных отраслях и сферах человеческой деятельности, - заявил Путин. - Поэтому рассчитываю на то, что карты – картами, бухгалтерия – бухгалтерией, а работа должна разворачиваться прямо сейчас, без остановки, и прошу вас самым серьёзным образом к этому отнестись. У нас есть реальные шансы продвинуться по этим важнейшим направлениям. У нас есть и школы хорошие, и мозги вправленные хорошо, начиная с детства, база для эффективной работы по этим направлениям есть.

Путин на подписании соглашений по развитию высоких технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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