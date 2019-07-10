Вице-премьер правительства описал, как будет выглядеть цифровой паспорт

Недалекое будущее самого важного документа для гражданина описал заместитель председателя правительства Максим Акимов. Законопроект об электронном паспорте еще не внесен в Думу, он дорабатывается. Но уже можно представить то, как хотят заменить бумагу. По задумке властей, цифровые паспорта могут появиться с 2022 года.

КАК КРЕДИТКА С ЧИПОМ

- Это ваш идентификатор в цифровом мире, - объяснил концепцию нового паспорта заместитель главы правительства в эфире «Говорит Москва». - Очень похоже на кредитку, на банковскую карту: пластик с чипом, где содержится самая базовая информация: паспортные данные, прописка, данные о регистрации, данные миграционного учета, СНИЛС, водительское удостоверение и др. Биометрические данные загружать не обязательно, но возможность предусмотрим. Очень много информации будет хранится в облаке (онлайн-хранилище, - Ред.). Если вы разрешите использование этих данных оператору, вас идентифицируют, точно так же, как по бумажному паспорту, только в сто раз быстрее, дешевле и удобнее.

Составителям проекта уже ясно, какой перечень документов привяжут у идентификатору. Спорят пока о том, будет ли носитель QR-кодом.

- Думаю, что идеальная модель — это приложение на телефоне, которое позволяет проваливаться в любые сервисы, от платежных до страховых, получать любые госуслуги, и привязанная к нему карта с пластиком — вот это и будет модель нового паспорта.

По заверению Максима Акимова, подделать чип с криптографической защитой будет куда сложнее и на несколько порядков дороже. А восстановление при утере займет секунды. С традиционной краснокожей паспортиной это всегда оборачивается огромной волокитой. После того, как человек заявит об утрате, старый цифровой паспорт станет бесполезным куском пластика по аналогии с банковской картой.

- Электронный паспорт будет иметь огромное количество преимуществ, несопоставимых с жизнью в бумажном мире, - продолжает вице-премьер. - Например, мгновенное заполнение или предзаполнение полей при заходе в любое государственное учреждение. Будет работать бесконтактная технология, когда прикладываете к платежному терминалу карту или мобильный телефон. Будет мгновенная идентификация при подаче заявлений, регистрации в поликлинике, поездке в поезде, где угодно. За вас невозможно будет подделать сложную сделку. На фоне имеющих место махинаций с недвижимостью, управления пенсионными накоплениями, мы одновременно ужесточаем законодательство об электронной подписи. Подписание любых сделок может потребовать тройной аутентификации: приложить карту, ввести специально полученный код и еще может потребоваться биометрия. Подделать такую совокупность факторов практически невозможно. Иметь доступ к сведениям и редактировать личную информацию сможет только министерство внутренних дел, а также уполномоченный орган, который будет записывать данные. Окончательное решение о введении электронных паспортов будет приниматься главой правительства и президентом страны.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ

А в это время законопроект о переходе на электронные трудовые книжки уже внесен в Государственную Думу. Если депутаты поддержат инициативу правительства, с 2021 года послужной список россиян станет цифровым. Тем же, кто не захочет расставаться с зеленой книжицей, нужно будет написать заявление в отдел кадров.

Вице-премьер Максим Акимов напомнил, что трудовая книжка недавно отметила 100 лет. Но переход на электронный вид документа это не только удобство и безопасность, но и серьезная экономия.

- Каждый, кто когда-нибудь сталкивался с утратой этого важнейшего документа, подтверждающего трудовой стаж, знает, насколько безнадежен процесс по восстановлению всей трудовой истории. Только эта процедура стоит экономике 50 млрд рублей в год — почти 1 млрд долларов. На эти деньги можно было просто в очень многих региональных столицах дороги привести в идеальный порядок или построить десятки школ, - заявил зампред правительства.