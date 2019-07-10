Госдума: не пропустил "скорую" - сел на четыре года

Лучше год провести в пробке на МКАД, чем четыре года на нарах. Именно такое ждет наказание водителей, которые препятствуют проезду машин "скорой помощи".

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, приняла во втором чтении поправки в уголовный кодекс предложенные группой депутатов во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой, которые предусматривают тюремные сроки за воспрепятствование работе врачей и проезд машин "скорой помощи".

Теперь, согласно 124.1-ой статьи уголовного кодекса "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи", если помеха на дороге привела к причинению пациенту вреда здоровью средней тяжести, то ее создателю грозит 40 тысяч рублей штрафа и до 2 лет колонии.

А вот если вы помешали машине "скорой" и в ней скончался пациент, либо медики опоздали из-за вашей медлительности к умирающему, то такая помеха может отправить вас в колонию на 4 года. Безусловно, суд может быть справедливым к тем, кто впервые нарушает закон. Виновника гибели пациента могут отправить на принудительные работы. Но срок этих работ может растянуться до четырех лет.

Если виновный в смерти человека окажется госслужащим, то его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Еще одна хорошая новость для эскулапов: за угрозу убийством медицинскому работнику можно будет схлопотать до 5 лет лишения свободы, а за причинение легкого вреда здоровью до 2 лет колонии (по данным парламентариев ежегодно по России фиксируется более 1200 случаев нападения на медработников).

Также будет дополнена 6.21-ая статья административного кодекса. За отказ уступить дорогу машине медиков она позволит судам штрафовать виновных на 4000 до 5000 рублей (сейчас 500 рублей) или отправлять под административный арест на срок до 15 суток. В статье 12.17 также предусмотрен штраф - 30 тысяч рублей и лишение прав до года для тех, кто не уступает дорогу скорой помощи.

- Таким образом устанавливается прямая ответственность за совершение любых противоправных действий, которые направлены против работы врача с пациентами, - заявила Ирина Яровая.

Об ужесточении наказания для хулиганов заговорили после громкой истории на Камчатке, где бригаду скорой помощи задержала автомобилистка. Когда она освободила проезд, помощь пациенту была уже не нужна. Он скончался.