Ирина Волынец: Страшно подумать, как будет выглядеть россиянин через 50 лет!

- Ирина Владимировна, ну и что нам делать с демографией?

- Прежде всего — экономические меры поддержки семей с детьми. Поддержка молодых семей. Многодетных.

- Размазать миллиарды рублей тонким слоем?

- Поддержка должна быть адресной. В первую очередь — малообеспеченных. За чертой бедности у нас сегодня около 20 миллионов. И многие их них — это как раз семьи с детьми, в том числе многодетные.

- Много детей — много проблем...

- У нас часто получается так, что небогатая семья, как только она становится многодетной, за редким исключением опускается ниже порога бедности. И в сознании большинства многодетность ассоциируется с нищетой. С жизнью за гранью возможного.

- На высшем уровне звучат заявления обратного характера...

- Звучали декларации, что многодетная семья должна стать нормой - и это должно стать модным. Вот только когда?

- Пока, по словам вице-премьера Голиковой, народ убывает...

- У нас катастрофическая убыль - 149 тысяч человек за 4 месяца. Это пик за последние 10 лет. Уже официально заявлено, что в демографической статистике нас обманывали.

- Делать-то что?

- Одними точечными мерами поддержки семьи проблемы с демографией не решить. При том у многих наших граждан иждивенческая позиция — что государство им должно… Что сначала надо оказаться за чертой бедности - и уж потом вам помогут.

- Так какие меры?

- Оставлять добавленную стоимость в стране. Создавать новые производства, а не гнать на запад их в «голом виде». Пока добавленная стоимость не будет оставаться в России, мы не повысим уровень нашей жизни. В России есть ужасающий феномен — бедность работающего населения.

- Когда человек с полной занятостью оказывается за чертой бедности?

— Да, и его дети тоже оказываются за этой чертой. Новое понятие "детская бедность", прежде для Росси несвойственная, у нас укореняется. Пока не будет единого стандарта по достойному детству, мы не сможем надеяться на то, что наши матери захотят становиться многодетными.

- Многодетность — спасение?

- Только через многодетность мы можем выйти из демографического коллапса, в котором мы оказались. Полтора ребенка не семью — это путь в никуда. Это означает, что не будет той России к которой мы привыкли. Которую мы хотим видеть, с тем русским этнокультурным кодом — вне зависимости от национальности человека. Стать женщине многодетной можно в одном случае — если она уверена в завтрашнем дне. И что она сможет обеспечить своих детей. Тут движение в двух направлениях — материальная составляющая и изменение ментальности.

- Поясните...

- Ничего не изменится, пока многодетность в обществе будет считать нонсенсом. А эта территория с таким отношением будет заселяться другими народами. Как будет выглядеть россиянин через 50 лет — об этом даже страшно подумать. Необходимо срочно учреждать министерство семьи в нашей стране. Орган и принимающий решения, и контролирующий их исполнение. Министр по семье и демографии будет отвечать не только за демографию — но и вообще за будущее страны.

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