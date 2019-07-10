Лучшие волонтеры страны: Более 28 тысяч заявок подано на конкурс «Доброволец России»

В Общественной палате РФ подвели итоги заявочной кампании Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019», которая завершилась 30 июня.

На главное волонтерское событие поступило рекордное количество заявок – 28144 проектов от активистов со всей страны. В этом году грантовый фонд конкурса составляет 45 миллионов рублей. Награду победителю трижды вручал Президент России Владимир Путин.

8 июля состоялось первое заседание Оргкомитета конкурса «Доброволец России». В заседании приняли участие начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков, Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, Заместитель Директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев, заместитель директора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, руководитель программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева, Председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук и другие.

На заседании были озвучены итоги заявочной кампании этого года, а также отмечено рекордное количество представленных инициатив.

«В этом году мы получили рекордное количество заявок – более 28 тысяч. Рост числа проектов мы связываем с прошедшим Годом добровольца и кратным увеличением числа тех, кто стал заниматься волонтерством, а также развитием конкурса и его узнаваемости в стране. Мы провели анализ и увидели, что большинство проектов участников связаны с социальной сферой, адресной помощью людям. Почти 75% авторов – девушки, явное преобладание женского пола, больше 8 тысяч из 28 – это детские заявки, от участников до 18 лет. Прежде чем попасть к экспертам, участники выполняли конкурсные задания: снимали видеоролики, проходили обучающие курсы, проводили социальные акции. На Оргкомитете были утверждены 5044 заявки, которые в ближайшие недели пройдут экспертную оценку и будут допущены до полуфинала», – рассказал Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

Заседание Оргкомитета конкурса «Доброволец России» Фото: пресс-служба ОП РФ

В рамках Оргкомитета подвели итоги работы по поддержке проектов и предложений участников конкурса прошлого года – так, по итогам Международного форума добровольцев 33 из 36 предложений волонтеров включили в план реализации Концепции развития добровольчества до 2025 года. Предложения участников акселерационной программы были учтены в работе Министерства труда, Министерства здравоохранения, Министерства экономического развития, Министерства просвещения и Минкультуры Российской Федерации. Свыше 40 проектов тиражированы в регионах России.«Уже сейчас мы начали отбирать проекты в акселерационную программу, которые будем сопровождать в течение года. До 100 проектов получат возможность пройти образовательную программу нашего партнера — Фонда поддержки социальных проектов, получить наставников, а также принять участие в стажировках в России и за рубежом в рамках «Программы мобильности волонтеров». В этом году запланированы стажировки в Японию, Германию и Израиль, где участники смогут перенять опыт зарубежных коллег и найти партнеров в реализации своих проектов», – рассказал Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.

Наибольшее количество проектов подано из Республики Башкортостан (1206), Ростовской (983), Московской (810), Волгоградской (725) областей и Красноярского края (715). Самыми популярными номинациями среди участников этого года стали «Рожденные помогать» (помощь инвалидам, пожилым людям, терминальным больным, а также деятельность по защите животных) – 4903 инициативы, «Помощь детям» – 3155, «Вдохновленные искусством» (волонтерство в сфере культуры) – 2949.

«Поддержка волонтерских движений является приоритетной для государства, так как добровольчество – это один из базовых институтов гражданского общества. Платформа «Россия – страна возможностей» выступает как раз одним из инструментов поддержки добровольческих инициатив. В этом году мы запустили в рамках проекта программу наставничества. Для нас важно, чтобы поддержка социально важных инициатив не была единоразовой. Поэтому мы продолжаем программу акселерации проектов, старт которой был дан в Год добровольца», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Всего в реализации проектов задействовано 546 182 добровольца со всей России. К участию приглашались все желающие в возрасте старше 8 лет. От самых юных волонтеров (8-17 лет) поступило около 8 тысяч заявок. В рамках новой номинации «Душа компании» в конкурсе принимают участие крупные организации, развивающие корпоративное волонтерство. Всего от организаций, среди которых компании и волонтерские центры, представлено 4287 инициатив.

В уникальной номинации 2019 года «Равенство возможностей» заявлен 431проект. Здесь представлены инициативы, реализуемые людьми, которые не только сами справляются со сложной жизненной ситуацией (инвалидность, ограничения по здоровью, особенности развития, вынужденный переезд и другие), но и помогают другим. Партнером номинации выступают благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».

«Равенство возможностей» покажет не только проекты, которые реализуют люди с ограниченными возможностями, но и представит нам срез тех проблем, которые существуют. Речь идет не только о толерантности, но о реальном развитии доступной среды для всех категорий граждан», – подчеркнула руководитель программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева.

В 2019 году подать заявку на конкурс участники могли в двух новых категориях. В раздел «Доброе дело», где волонтерам предлагалось рассказать о своих добровольческих поступках и подвигах, подано 3062 заявки. В категории «Творческая работа», куда авторы могли прислать свои фотографии, видео, музыку, социальную рекламу и текстовые работы на тему добровольчества, представлено 2058 инициатив.

На заседании Оргкомитет утвердил 5044 инициативы, допущенных до экспертной оценки. В число экспертов, которые определят полуфиналистов конкурса, вошли 203 руководителя и специалиста региональных и федеральных организаций, представителя органов власти, учебных заведений, некоммерческих организаций и общественных объединений из 60 регионов страны.

Полуфинал состоится с 17 июля по 13 октября в рамках 5 окружных форумов добровольцев: форум СКФО пройдет в Нальчике (9 — 12 июля); СЗФО – в Санкт-Петербурге (30 июля — 2 августа); ДФО, СФО, УФО – в Новосибирске (13 — 16 августа); ПФО, ЮФО – в Ростове-на-Дону (10 — 13 сентября); ЦФО – в Воронеже (24 — 27 сентября). Детский полуфинал состоится на площадке международного детского центра «Артек». В рамках полуфинала участникам предстоит очная защита проектов перед экспертной комиссией, образовательная программа и набор специальных заданий. По итогам будет составлен лонг-лист из 10 финалистов в каждой из номинаций. Далее проекты пройдут оценку жюри, а затем состоится народное голосование.

Лауреаты конкурса «Доброволец России – 2019» будут объявлены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдет в конце года в Москве. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов в ходе народного голосования, получат специальную награду «Приз зрительских симпатий».

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