2019-07-10T17:13:12+03:00
В мире

Врачи выдвигают версии «трясучки Меркель»: тяжёлое переутомление, проблемы со щитовидкой, эффект психостимуляторов

64-летняя женщина-политик испытывает конвульсии на людях уже в третий раз за последние три недели
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Тремор у Ангелы Меркель в последнее время - явление регулярное.Тремор у Ангелы Меркель в последнее время - явление регулярное.Фото: REUTERS
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Хозяйке Германии вновь нездоровится. В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине внезапно стала бить дрожь. Там сейчас прохладно, но дело явно не в этом. Такие же симптомы у 64-летней женщины за последний месяц наблюдались уже два раза. 18 июня — на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. И 27 июня — во время беседы с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Сам «кацлер-амт» (канцелярия Меркель) объясняет инциденты то обезвоживанием, то некими «психологическими проблемами»:

— Это состояние внезапно пришло и так же внезапно ушло, поэтому можно ничего не опасаться, — успокаивают в окружении Меркель. А вот врачи склонны обеспокоиться.

— Лично у меня для объяснения странного поведения канцлера есть две версии, — сказал «КП» кандидат психологических наук Александр Невеев. — Начну с банальной. Не исключено тяжёлое утомление. Женский организм чисто биологически хуже приспособлен для нагрузок, которые испытывает профессиональный политик в таком возрасте. Может происходить сшибка двух процессов: с одной стороны, крайнего утомления, а с другой — стремления к самоконтролю и боязни потерять лицо. Результат — непроизвольные конвульсивные телодвижения («трясучка»).

Хиллари Клинтон избирательная кампания стоила уймы нервов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хиллари Клинтон избирательная кампания стоила уймы нервов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть и вторая версия. Очень похожие симптомы три года назад в разгар избирательной кампании были у другой женщины-политика — Хиллари Клинтон. А после выборов, когда она сошла с дистанции, загадочная болезнь так же внезапно пропала. Поэтому не исключаю, что обе женщины находились под действием неких психостимуляторов. Такие вещества поддерживают твою активность даже в тяжелейшей политической гонке, правда, и расплата за их использование будет тяжёлой, — полагает Невеев.

— Тремор (дрожание конечностей — ред.) — это очень частый симптом в неврологии. Причём он может быть последствием не только психических заболеваний, но и болезней внутренних органов, особенно щитовидной железы, — говорит зав. лабораторией нейропсихофизиологии клиники Медицинского института Северо-Восточного Федерального Унисерситета Алексей Таппахов. — Без личного осмотра и результатов анализов я не берусь судить о причинах, более того, даже и при медосмотре выявить причину тремора бывает очень сложно. В любом случае, на болезнь Паркинсона (как утверждают некоторые) это не похоже: при нём трясет обычно лишь одну половину тела, а не обе руки, как у канцлера.

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За последние недели только ленивый не обсудил здоровье Ангелы Меркель. Поводом для разговоров послужили три приступа необъяснимой дрожи канцлера Германии, случившиеся с разницей в несколько дней (подробности).

Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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