Владимир Путин: Экономический рост продолжается уже 13 кварталов

Владимир Путин ежеквартально собирает ответственных за экономический блок членов правительства, чтобы обсудить стратегическую линию. В среду он подвел некоторые итоги начала 2019 года.

- Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста: он продолжается 13 кварталов подряд, - заявил президент. - По оценке, за январь – май ВВП прибавил 0,7 процента, промышленное производство увеличилось на 2,4 процента. Вместе с тем нужно добиться, и мы с вами неоднократно уже говорили об этом, более устойчивого и, главное, более динамичного роста.

Среди задач, которые необходимо выполнить в первую очередь, он назвал поддержание общей макроэкономической стабильности, сохранение устойчивости государственных финансов, возвращение инфляции к целевым значениям в 4 процента и дальнейшее снижение безработицы.

- После небольшого подъёма началось снижение инфляции, сейчас она 4,6 процента, - сказал Путин. - И безработица у нас находится на рекордно низком уровне – 4,5 процента. Тем не менее нужно внимательно за всеми этими параметрами следить и вносить необходимые коррективы в нашу работу, если увидим, что это необходимо.

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