2019-07-10T17:11:57+03:00
Политика

Владимир Путин: Экономический рост продолжается уже 13 кварталов

Президент поставил задачу удержать инфляцию в 4 процента
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ В.Путин провел совещание по экономическим вопросам в Кремле.Президент РФ В.Путин провел совещание по экономическим вопросам в Кремле.Фото: ТАСС
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Владимир Путин ежеквартально собирает ответственных за экономический блок членов правительства, чтобы обсудить стратегическую линию. В среду он подвел некоторые итоги начала 2019 года.

- Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста: он продолжается 13 кварталов подряд, - заявил президент. - По оценке, за январь – май ВВП прибавил 0,7 процента, промышленное производство увеличилось на 2,4 процента. Вместе с тем нужно добиться, и мы с вами неоднократно уже говорили об этом, более устойчивого и, главное, более динамичного роста.

Среди задач, которые необходимо выполнить в первую очередь, он назвал поддержание общей макроэкономической стабильности, сохранение устойчивости государственных финансов, возвращение инфляции к целевым значениям в 4 процента и дальнейшее снижение безработицы.

- После небольшого подъёма началось снижение инфляции, сейчас она 4,6 процента, - сказал Путин. - И безработица у нас находится на рекордно низком уровне – 4,5 процента. Тем не менее нужно внимательно за всеми этими параметрами следить и вносить необходимые коррективы в нашу работу, если увидим, что это необходимо.

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- Хотел бы сказать, что называется, без протокола, - подошел президент Владимир Путин еще раз к микрофону, когда солидные люди подписали документы и обменялись папками. В Кремле в присутствии президента состоялась церемония обмена соглашениями о намерениях правительства и крупнейших организаций с госучастием с целью развития отдельных высокотехнологичных направлений (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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