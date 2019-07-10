Мама против: свекровь выжила из дома Ирину Шейк, а жена Шварценеггера устроила слежку за подружкой сына

Слухи о расставании челябинской супермодели Ирины Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) и голливудского актера Брэдли Купера мировые таблоиды смакуют уже третий месяц. И вот наконец стала известна причина разлада: нашу Иру, одну из самых успешных красавиц, из семейного гнездышка выжила свекровь. Даже на просторной кухне роскошного особняка в Лос-Анджелесе две хозяйки не ужились. Классический сюжет — богатые тоже плачут…

«ВЫБИРАЙ: ИЛИ Я, ИЛИ ОНА»

Все четыре года, что пара была вместе, Купер пылинки сдувал с русской невесты. За ручку водил на светские церемонии, трогательно целовал на радость репортерам, со сцены признавался в любви… Но вторая любимая женщина Купера — его мать Глория Компано, повсюду тенью следовала за сыном. Даже на красной дорожке «Оскара» в феврале этого года знаменитости появились втроем, да так и позировали фотографам: Брэдли в центре, Ирина — по левую руку, Глория — по правую. Из-за разницы в росте (у модели — под 180 см, у свекрови — около 150) смотрелось это особенно комично. Правда, Ирине было не до смеха: авторитарная мама взяла на себя воспитание не только великовозрастного сыночка, но и внучки Леи, которая родилась у пары в 2017 году .

- Ради этого Глория даже переехала к ним в Лос-Анджелес, - рассказывали прессе друзья Шейк. - Этого Ирина терпеть не стала. Если раньше она делала все, чтобы понравиться потенциальной свекрови, то здесь уже напрямую попросила ее съехать: бабушка не должна жить с молодой семьей под одной крышей.

Крепкой семьи не получилось. Свекровь не отпустила своего мальчика.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Да только официальной семьей Шейк и Купер так и не стали — не исключено, что свадьба не состоялась именно из-за свекрови. Глория, которая после смерти мужа целиком посвятила себя сыну, «съела» уже не одну потенциальную невестку. Говорят, она забраковала двух партнерш Брэдли по съемкам, с которыми он крутил роман — Рене Зеллвегер и Зои Салдана. Все они (и Шейк в том числе) якобы пытались охумутать актера, который однажды уже был женат на коллеге Дженнифер Эспозито. Этот брак просуществовал всего пол-года, и с тех пор мама настаивала, что надо быть избирательнее, а общие дети — еще не повод идти под венец.

Говорят, в конце концов русская модель поставила Куперу ультиматум: либо я, либо мама. Судя по тому, что Шейк с дочкой переехала в Нью-Йорк, выбор оказался не в ее пользу.

МАТЬ ПИТТА ПРОКЛЯЛА АНДЖЕЛИНУ

Ирина Шейк — не единственная пострадавшая от напористой свекрови. Сложно представить, но брак самой красивой голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта во многом подкосили родители актера. Уильям и Джейн Питт — люди простые, провинциальные и очень верующие, с самого начала были против этих отношений. Богемная Джоли, вся в татуировках и нарочито сексуальная, вызывала оторопь у благочестивых Питтов.

- Джейн быстро поняла, что Анджелина - очень тяжелый в общении человек, - жаловались знакомые семьи. - Энджи никогда не навещала родных Брэда в Миссури, а во время редких встреч они с Джейн постоянно ссорились.

Билл Питт (слева) и Джейн Питт (справа) были в шоке от выбора своего сына.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С появлением детей (их у пары шестеро: трое родных и трое приемных) отношения со свекровью испортились окончательно. Джейн была в шоке от методов воспитания Анджелины — та удовлетворяла любые прихоти отпрысков, баловала дорогими подарками и даже разрешала прогуливать школу. Родители Брэда не раз намекали ему на развод, и в итоге, когда в 2016 году супруги разъехались, набожные Питты были только рады. Правда, красавцу-актеру этот развод вышел боком: жена обвинила его в алкоголизме и рукоприкладстве, а главное — не давала встречаться с детьми, за что заслужила проклятия свекрови:

- Я никогда не прощу Анджелину за то, что она разрушила семью и довела моего сына до нервного срыва, - до сих пор не может успокоиться мама-Питт.

ДИ КАПРИО ОКАЗАЛСЯ МАМЕНЬКИНЫМ СЫНКОМ

Этот завидный холостяк, менявший моделей, как перчатки, не устоял только перед одной женщиной: своей мамой Ирмелин Инденбиркен. С мужем, дистрибьютором комиксов Джорджем Ди Каприо, она развелась, когда сын был совсем маленьким. Ребенка тянула одна, и Лео вырос благодарным сыном: водит маму по ресторанам и даже устраивает ей слепые свидания, надеясь когда-нибудь выдать замуж (!).

Лео водит маму по ресторанам и даже устраивает ей слепые свидания.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот Ирма с подружками сына не церемонится — в 2011 году она отвадила Лео от звезды сериала «Сплетница» и «Самой желанной женщины планеты-2011» Блейк Лайвли. Их отношения длились пять месяцев, а закончились буквально на следующий день после знакомства с мамой. Девушка изо всех сил пыталась произвести впечатление на потенциальную свекровь, из-за этого нервничала, много смеялась и безостановочно сыпала светскими сплетнями.

- Эта Блейк - одно сплошное недоразумение! - вынесла свой вердикт Ирмелин, и Лео тут же дал задний ход.

Кстати, для Лайвли это стало подарком судьбы. Также как и все бывшие модели-подружки Лео она быстро и удачно устроила личную жизнь. Так, Жизель Бундхен вышла замуж за футболиста, Бар Рафаэли утешилась в объятиях израильского миллионера, а Лайвли буквально через неделю после разрыва с Ди Каприо переехала жить к актеру Райану Рейнольдсу и вскоре стала его супругой.

ШВАРЦЕНЕГГЕРЫ ПРИГРОЗИЛИ НАСЛЕДСТВОМ

«Железный Арни» и его бывшая жена Мария Шрайвер уже после развода объединились в борьбе с невестой сына Патрика. В 2014 году парень начал встречаться с эпатажной певицей и актрисой Майли Сайрус, про которую даже друзья говорят «та еще оторва». Шоу без белья и фото с игрушками для взрослых, пожалуй, самые безобидные шалости этой звезды, однако сына "терминатора" это не смутило — привел девицу в дом, сказал «женюсь». Мария, которая, к слову, является племянницей американского президента Джона Кеннеди, восприняла это как личное оскорбление. А Арнольд Шварценеггер пригрозил лишить сына наследства, если он пойдет под венец с «этой сумасшедшей».

Майли Сайрус и Патрик Шварценеггер расстались из-за препятствий со стороны отца, "железного Арни".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но в борьбе за сына все средства хороши, и Марии пришлось нанять специалиста по деликатным поручениям, дабы тот вытащил на свет Божий все, что может помешать не только свадьбе, но и вообще отношениям Патрика и Майли, - поделились с прессой друзья семьи. - Казалось бы, у голой Майли итак все напоказ, но вода камень точит...

Это особое поручение в итоге оказалось успешным: через год отношений Патрик бросил Сайрус, устав от ее бесконечных любовников.