Назвавший Трампа «некомпетентным» британский посол ушёл в отставку

Скандал с секретными депешами посла Британии в США Кима Деррока получил закономерное завершение — последний объявил о своей отставке. Напомним, пару дней назад в английской прессе всплыли закрытые доклады дипломата в Лондон с резкими оценками ситуации в Америке.

В этих документах сэр Деррок называл президента Дональда Трампа «некомпетентным» (это ещё самая мягкая из всех характеристик — были и другие: например, администрацию США заморский гость именовал «расколотой на фракции», недееспособной», «ненормальной»).

В ответ хозяин Овального кабинета пришёл в неописуемое бешенство, охарактеризовав английского посланника как «надутого дурака». И вообще — отказал ему от дома (Белого). Защитить Деррока сейчас особо некому — премьер-министр Тереза Мэй со дня на день должна бесславно уйти из-за провального «брексита» (выхода Британии из ЕС).

В итоге дипломат поступал по-джентльменски, отпираться не стал и подал в отставку: «Из-за сложившейся ситуации полагаю невозможным далее выполнять мою работу», — сообщил он в прощальном письме.

Для Соединённого Королевства должность посла в США — знаковая, ведь бывшие североамериканские колонии — до сих пор важнейшие партнёры Лондона. Поэтому будущий премьер-министр (им вполне может стать сторонник «брексита» Борис Джонсон, с которым у Трампа нормальные отношения) сможет с чистой душой перезагрузить дружбу с Белым домом. Начав хотя бы с назначения нового, более сдержанного на язык посла.

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