В Москве инвалид попал в больницу после того, как от МФЦ эвакуировали его машину

Фотографии лежащего на асфальте мужчины у входа в МФЦ на улице Маршала Жукова взорвали соцсети. Сделаны они за несколько минут до приезда Скорой, которая увезла 52-летнего инвалида первой группы Андрея Сергеева в больницу. Плохо мужчине стало сразу после того как он увидел, что его машину эвакуировали на шрафстоянку.

Все произошло днем, 9 июля. В тот день москвич, приехал в МФЦ за документами и поставил свой "Сузуки" на парковке. Машина, обклеенная наклейками со знаком "инвалид", едва втиснулась на специализированное место.

- Джип по по соседству раскрепостился так, что занял сразу два места. Я втиснулся на оставшийся кусок, но капот моей машины вылез под знак "Парковка запрещена". Но я четко понимал, что 2/3 машины при этом стоят в разрешенном месте и будучи уверенным, что сделал все правильно, пошел в МФЦ, - рассказал "КП" Андрей Сергеев.

Все бы ничего, вот только минут через 30 минут кто-то из неравнодушных прохожих, заметивших эвакуацию машины, позвонил мужчине, чтобы предупредить.

- Я номер телефона всегда оставляю под лобовым стеклом, рядышком ксерокопия справки об инвалидности, вот прохожий мне и позвонил. Вот только ноги меня подвели. Хожу я медленно, и пока спускался по ступенькам с третьего этажа, машину мою увезли, - рассказал Андрей.

Фото сделано за несколько минут до приезда Скорой, которая увезла Андрея Сергеева.Фото: vk.com

В салоне были препараты, которые мужчина после трансплантации почки, которую ему провели три года назад, пьет каждый час. Купить такие в аптеке просто невозможно: для инвалидов их доставляют по специальному заказу.

- Я был в таком шоке, что просто сел на дорогу и заплакал. Таблетки мои увезли на другой конец города, а вмести с ними и ключи от квартиры, которые я всегда держу в машине, - рассказал мужчина, который сейчас находится в больнице.

Слезы беспомощного инвалида не оставили равнодушными прохожих. С каждой минутой ему становилось все хуже. В итоге, кто-то из прохожих вызвал скорую. Диагноз, с которым мужчина попал в больницу, - "гипертонический криз". Но высокое давление - это лишь полбеды.

- Спустя сутки возникли проблемы с почками. В среду, 10 июля, меня перевели в отделение нефрологии, есть угроза отторжения почки. И это еще хорошо, что я в итоге лекарства принял в тот день. Мне их привезли сотрудники МАДИ, которые про мою ситуацию случайно узнали, - рассказал автомобилист.

Сейчас мужчина находится в 52-й городской больнице. Его автомобиль до сих пор на штрафстоянке. Однако после шумихи, которая поднялась в интернете, ему пообещали помочь.

- Мне сказали, что за штрафстоянку не нужно будет платить. Сам штраф за парковку пока тоже не выписали, только дело административное завели. Если выпишут, то буду оспаривать, - объяснил москвич.

У сотрудников МАДИ своя правда. По их данным машина, пусть и не полностью, но стаяла в зоне действия дорожного знака 3.27, он категорически запрещают остановку автомобилей, в том числе и для инвалидов.