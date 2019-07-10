В Баден-Бадене прошла встреча деловых кругов России и Германии

9 июля в немецком Баден-Бадене состоялась традиционная деловая встреча представителей бизнес-сообществ России и Германии – 4-ый германо-российский круглый стол. Почетным гостем стал министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, который выступил со своим докладом об основных направлениях сотрудничества России и Германии. Мероприятие состоялось при поддержке Фонда Росконгресс.

4-ый германо-российский круглый стол приветственными словами открыли президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и почетный консул РФ в земле Баден-Вюртемберг и председатель наблюдательного совета Knorr-Bremse, региональный партнер Фонда Росконгресс доктор Клаус Мангольд. Во время двухраундовой дискуссии свои доклады представили председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, руководитель Управления экономики и устойчивого развития Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Мигуель Бергер, заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Карл Браунер, управляющий директор компании «Nord Stream AG» Маттиас Варниг, президент Европейской школы менеджмента и технологий в Берлине Йорг Рохоль. Всего в круглом столе приняли участие более 50 предпринимателей, экспертов и экономистов двух стран.

Ключевой темой встречи в Баден-Бадене стали отношения России и Германии. На круглом столе были подняты вопросы развития международного бизнеса и перспективных направлений сотрудничества двух стран. Отдельное внимание было уделено анализу текущего состояния дел в экономических взаимоотношениях России и Германии.

«Россия и Германия – партнеры с давней историей. Начиная с 2001 года российско-германский диалог приобрел характер постоянных консультаций на высшем уровне с включением в него всех актуальных тем современности. Сегодня отношения между двумя странами являются важным фактором европейской и глобальной политики, оказывающим влияние на решение многих мировых вопросов. Для развития межгосударственных отношений проведение подобных круглых столов имеет большое значение. Встреча, которая состоялась в Баден-Бадене, продемонстрировала открытость диалога и взаимный интерес представителей бизнес-сообществ России и Германии друг в друге. Уверен, что следующая встреча в этом формате, которая пройдет в немецком Штутгарте в ноябре этого года, станет очередным этапом в развитии отношений двух стран и привлечет еще большее количество участников высокого уровня», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Почетный консул РФ в земле Баден-Вюртемберг и председатель наблюдательного совета Knorr-Bremse доктор Клаус Мангольд отметил высокий уровень развития экономических отношений России и Германии: «Товарооборот между Германией и Россией за 2018 год составил 62 млрд евро. Это практически самый высокий показатель за историю современных отношений, выше товарооборот был в 1997 или 1998 году, но тогда это было связано со скупкой германским бизнесом энергетических мощностей в России».

Прошедшая встреча была приурочена к ежегодному культурному событию – Летнему фестивалю в крупнейшем оперном и концертном театре Германии Festspielhaus. Гости и участники круглого стола посетили оперу «Симон Бокканегра» Джузеппе Верди. Произведение исполнили звезды мировой академической сцены: Пласидо Доминго в главной роли Симона Бокканегры, Ферруччо Фурланетто в роли Якопо Фиеско, а также Роман Бурденко в роли Паоло Альбиани и Татьяна Сержан в роли Марии Бокканегра, дирижером выступил художественный руководитель Мариинского театра Санкт-Петербурга Валерий Гергиев.

Диалог представителей бизнес-сообществ России и Германии будет продолжен на встрече деловых кругов, которая состоится в Штутгарте в ноябре этого года. Организатором выступит Фонд Росконгресс совместно с региональным партнером, почетным консулом РФ в земле Баден-Вюртемберг, председателем наблюдательного совета Knorr-Bremse доктором Клаусом Мангольдом.