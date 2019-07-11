2019-07-11T13:11:03+03:00
Общество

Северьян Шахов: «ПОРА посетить остров Врангеля»

«КП» наградила победителя арктического конкурса
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Награждение победителя конкурса "ПОРА в Арктику!" Северьяна Шахова в редакции "КП".Награждение победителя конкурса "ПОРА в Арктику!" Северьяна Шахова в редакции "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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На днях в редакцию «Комсомолки» приехал победитель конкурса эссе «ПОРА в Арктику!», который наша редакция проводила совместно с Проектным офисом развития Арктики («ПОРА») в июне.

Победителем читатели «КП» выбрали 36-летнего геолога из Санкт-ПетербургаСеверьяна Шахова.

Биография его проста и сурова, как северная природа: родился в Питере, окончил геофак СПбГУ – диплом писал на кафедре геоморфологии, а направление выбрал - четвертичная геология полярных стран. Работает геологом в солидной организации и очень любит рыбалку.

С детства мечтал увидеть Заполярье, так как заслушивался рассказами отца, который именно там и работал. Однажды побывал в Дудинке и теперь мечтает попасть на остров Врангеля.

Номинант конкурса арктических эссе Елизавета Филиппова.

Номинант конкурса арктических эссе Елизавета Филиппова.

О нашем конкурсе Северьяну рассказала жена и он решил сделать небольшой шаг навстречу мечте – отправить эссе на конкурс. И именно это эссе получило наибольшее количество лайков от читателей!

Нескромно, но факт – Северьян получил конкретно те призы от «ПОРЫ», которые желал получить и которые ему ой, как пригодятся в Арктике. Это шикарные добротные унты из камуса оленя от красноярской фабрики «КрасУНТ» (в них он на фото) и отличный, теплый пуховик с тематическим названием «Таймыр» фирмы «BASK» (тоже на фото).

«Хочу теперь поехать в Териберку (Мурманская область) – на рыбалку: там и опробую пуховик», - говорит Северьян и вспоминает, как много лет назад на работе в Карелии сильно простыл от промозглой погоды и долго потом лечился. Да и профессия геолога в зимний период требует теплой добротной одежды и обуви.

Номинант конкурса арктических эссе Олег Веретенников.

Номинант конкурса арктических эссе Олег Веретенников.

«Нам приятно дарить людям то, что им нужно. Северьян будет носить эти полезные для него вещи, вспоминать конкурс и организаторов с благодарностью, это все ему пригодится и в путешествиях, будем надеяться, и в Арктику, на остров Врангеля, как он мечтает, - рассказывает координатор по СМИ «ПОРА» Марина Горецкая. - Признаюсь, мы были удивлены такой серьезной читательской активностью и прочитали все 150 с лишним эссе. Они не просто интересные, но и теплые, живые, написанные с неподдельным интересом к Арктическому региону, с его неподражаемой строгой природой, животным миром, и в том числе - главным героем Арктики – белым мишкой, незабываемыми по красоте и уникальности природными явлениями, в том числе – северным сиянием, и, конечно, бесстрашными людьми с нордическими характерами. Выбор наш был труден – все работы достойны похвалы, спасибо большое участникам!».

Остальные пятеро номинантов, а это: Олег Веретенников (Санкт-Петербург), Елена Королева (Челябинск), Денис Кезин-Баландин (Екатеринбург), Дорофея Ларичева (Брянск) и Елизавета Филиппова (Уфа) (см. фото) получили симпатичные и нужные подарки от Проектного офиса развития Арктики ПОРА и «Комсомольской правды».

Благодарим наших читателей за любовь к Арктике!

ИСТОЧНИК KP.RU

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