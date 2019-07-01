2019-07-10T22:54:20+03:00
В мире

"Смеяться надо мной несправедливо": македонский премьер написал пранкерам после розыгрыша

"КП" публикует скандальную переписку Вована и Лексуса с Зораном Заевым [эксклюзив kp.ru]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Зорану Заеву пришлось оправдываться: никаких гостайн он не выдал!Зорану Заеву пришлось оправдываться: никаких гостайн он не выдал!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уже вторые сутки Северная Македония на ушах из-за скандала вокруг откровений своего премьера Зорана Заева с российскими пранкерами. Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) целый год от лица тогдашнего президента Украины Петра Порошенко прощупывали почву на Балканах и даже пообещали помочь купить у Константинопольского Патриарха Варфоломея автокефалию для Македонской церкви за 100 тысяч евро. Кэшем и со скидкой.

Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) целый год от лица тогдашнего президента Украины прощупывали почву на Балканах . Фото: Иван МАКЕЕВ

Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) целый год от лица тогдашнего президента Украины прощупывали почву на Балканах .Фото: Иван МАКЕЕВ

После обнародования аудиозаписей слушавший их целую ночь Заев созвал пресс-конференцию, где оправдывался, что никаких гостайн не выдал, ущерба нацбезопасности не нанес, сваливал церковный конфуз на некое техническое вмешательство и обещал улучшить защиту правительственной связи.

Заев делится в вотсапе телефоном косовского премьера.

Заев делится в вотсапе телефоном косовского премьера.

- Это все детские оправдания. Запись - оригинал. Как он связь свою улучшит? Обновит вотсап на телефоне, если только. Тут не связь надо улучшать, а мозг! - ответил на это через "КП" своей жертве Владимир Кузнецов. Македонские СМИ это радостно перевели.

Последнее послание Вована Заеву.

Последнее послание Вована Заеву.

А в среду Вован заставил Зорана снова вздрогнуть, отправив в старом чате вот такое сообщение: "Мой друг, ты сражался как лев со своими врагами вчера на пресс-конференции". На ответ даже не рассчитывал. Но вечером он пришел. Из переданного в "КП" скрина переписки видно, что с английским у премьера беда. "Смеяться надо мной и подобными людьми - несправедливо. Я - честный человек и лишь хочу служить нашему народу и стране", - выдал Заев.

Ответ Зорана с большим количеством ошибок.

Ответ Зорана с большим количеством ошибок.

Меж тем, кресло под ним, как говорят, уже шатается.

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Пранкер Вован - опозорившемуся премьеру Македонии: Тут не связь надо улучшать, а мозг!

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) устроили в маленькой Северной Македонии большой скандал. В понедельник вечером они обнародовали разговор с премьером балканской страны Зораном Заевым, который целый год думал, что откровенничал с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Говорил он и о смещении президента Сербии в случае, если тот предпочтет Брюсселю Москву, и о покупке у Константинопольского Патриарха Варфоломея автокефалии для Македонской церкви (входит в Сербскую православную церковь) за 100 тысяч евро кэшем - по скидке от Порошенко, «приведшего друга» (подробности).

Премьер Македонии Заев: Питер Македонский и кэш для Варфоломея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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