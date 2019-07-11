Банджи воркаут, танцы и скалодром: как без фитнеса сбросить 500-1000 калорий

Если вам не нравятся монотонные упражнения в спортзале, приседать с гантелями и бегать часами на дорожке, то есть другие способы. Можно сжигать калории и без фитнеса.

350 калорий

Самый простой и легкий способ - танцевать. Совершенно свободный стиль Street Jazz. Это направление сочетает в себе R'n'B, модерн, хаус, поппинг и джаз. Записываюсь на занятие. Форма любая удобная - майка, штаны и кроссовки. Танцевать пришли и парни, и девушки.

- Отключитесь от работы, проблем, ни о чем не думайте. Наслаждайтесь, - говорит Руслан Панов, тренер, координатор направления групповых программ X-Fit.

Даже разминка была в виде танца. Разучиваем небольшую танцевальную связку, схватываем налету. Только к концу тренировки стало понятно, что ноги подкачались, а майку можно выкручивать.

- Это не равномерная кардио тренировка, а хорошая интервальная нагрузка. Street Jazz фактически может заменить бег, приседания, выпады, прыжки. Это комплексная нагрузка на все мышцы. Плюс, танцы - это позитивные эмоции, выброс адреналина, выработка серотонина, - говорит Руслан Панов. – Если цель - немного сбросить вес и подтянуть тело, то заниматься нужно два-три раза в неделю.

Где: Ленинградский проспект, д.31а, стр.1. Ближайшая станция метро "Динамо".

Когда: смотрите расписание на сайте xfit.ru.

Стоимость: одно посещение - 2700 рублей, если бронировать место через сайт, то 50% скидка - 1350 рублей.

600 калорий

Скалодром «подкачает» даже тех, кто никогда не занимался спортом. Нагрузка оптимальная, а работают сразу все мышцы. Предложат боулдеринг (вид скалолазания). Подниматься на стену нужно, держась за разноцветные зацепки.

- Для этого не обязательно иметь сильные накаченные руки. Это ошибка многих - сначала подкачаюсь, а потом приду. Скалолазание - это другое. Почувствовать свое тело получится с первого занятия. Потом будет легче и легче проходить трассы, сможете подниматься выше и выше, - говорит Андрей Ведищев, тренер в клубе «Токио».

В Европе скалодромы - это новый взгляд на фитнес. Люди приходят, чтобы общаться, с целью пройти трассу, а тело само тренируется и отвечает отличной формой.

С собой на занятие не нужно брать даже кроссовки. Только удобные штаны и футболка. Пригодятся шлепки или комнатные тапочки, а еще бутылочка с водой.

Где: улица Новодмитровская 5А, строение 3, 1 подъезд, 3 этаж. Ближайшая станция метро «Дмитровская».

Когда: понедельник 15.00-23.00, вторник, среда, четверг 7.30-23.00, пятница 15.00-23.00, суббота и воскресенье 9.00-22.00.

Стоимость: самостоятельное посещение – 400-600 рублей (в зависимости от времени), занятие в группе с тренером – 1200 рублей. Прокат снаряжения – скальные туфли (250 рублей), мешок с магнезией (50 рублей).

В Европе скалодромы - это новый взгляд на фитнесФото: Иван МАКЕЕВ

1000 калорий

Попробуйте «летающую» тренировку, во время которой подтяните мышцы и сожжете более 1000 калорий (это два бургера или две плитки шоколада). При этом с собой на тренировку не нужны даже кроссовки - занятия проходят босиком.

- Банджи воркаут - это не фитнес. Движение зародилось в Таиланде, позже студии появились в США, Китае, Германии, Испании. И вот наша - первая в России, - рассказывает Татьяна Захарчева, учредитель компании Bungee workout Russia. - Благодаря тому, что тело во время занятия постоянно работает с сопротивлением, мышцы быстро приходят в тонус, а объемы заметно сокращаются. При этом нет однообразных движений, как в спортзале. Все легко, весело, а мышцы приходят в тонус и вес просто тает.

Почти вся тренировка проходит в белом зале со специальным балетным покрытием, но фактически - в воздухе. Нужно надеть специальные шорты, после прикрепить к талии первый участок банджей (эластичные канаты, которые подбирают под рост и вес человека), а второй - к потолку. И все – «полетели». Тренер показывает элементы, которые соединяются в единый танец. Начинаются прыжки, приседания, планки. Освоить упражнения по силам каждому. Приходят сюда в основном девушки.

Где: Кутузовский проспект, 36, стр. 10, вход 2. Ближайшая станция метро «Кутузовская».

Когда: ежедневно с 10.30 до 21.00, нужна запись на сайте bungeeworkout.ru.

Стоимость: пробная тренировка – 800 рублей, следующие – 1500 рублей.

Что еще поможет сбросить калории?

- батутный центр – наслаждаться чувством полета и одновременно тренировать тело. Одно занятие – минус 400 калорий. Стоимость – 300 рублей. Арена JustJump, Сокольнический вал 1, стр.1, ближайшая станция метро «Сокольники»,

- Cycle – занятие на велотренажере с тренером, способствует снижению веса тела, повышению тонуса мышц и коррекции фигуры. Одно занятие – минус 500 калорий. Стоимость – 1500 рублей. Х-Fit, Столешников переулок, 8, ближайшая станция метро «Чеховская»,

- слайд микс – интервальное занятие с тренажерами, направленное на увеличение метаболизма, снижение веса и укрепления мышечного корсета. Одно занятие – минус 900 калорий. Стоимость – пробное 300 рублей, последующие 950 рублей. Slide&FIT, Воздвиженка, 9, строение 2, ближайшая станция метро «Библиотека имени Ленина»,

- хождение по эскалаторам метро – одна ступенька = 1 калория. Стоимость – бесплатно,

- боулинг – простая и одновременно сложная игра, дающая нагрузку на мышцы рук и ног. Одно занятие – минус 270 калорий. Стоимость – 450-1800 рублей (в зависимости от времени). Космик, Пресненская набережная, 2, уровень 4, ближайшая станция метро «Выставочная».