Стримят нынче все, а возможность выйти в прямой эфир предлагает едва ли не каждое приложение. Чтобы сделать стримы пользователей еще интереснее, сервис знакомств Mamba раздает пользователям… «Бриллианты».

Теперь, если во время трансляции ее автор получит подарок, то часть его стоимости можно будет перевести в живые деньги. По расчетам разработчиков, новая функция не только поможет активнее развивать стримы в дейтинге (от англ. to date – «назначать встречу, свидание». ), но и составит конкуренцию таким известным платформам, как Twitch, Youtube и Instagram, где пользователи тоже зарабатывают на живом общении с подписчиками.

Кстати, функция Live Stream в приложении появилась только в прошлом году. Но уже сегодня ею ежедневно пользуются полтора миллиона человек.

– Число трансляций, запущенных в мае, более чем в два раза превысило число трансляций, запущенных годом ранее, – рассказывает руководитель мобильного направления Mamba Виталий Борисов. – Пропорционально выросли и количество зрителей и среднее время просмотра.

В основном, в прямом эфире пользователи рассказывают о себе и своей жизни. Среди популярных тем для бесед онлайн – отношения, психология и знакомства. Уже сейчас в приложении появились свои звезды стримов, которых одновременно смотрят тысячи человек.

Разработчики уже наметили следующее новшество: когда пользователи освоят функцию «Бриллианты», стримам добавят еще одну. Она позволит сохранять самые популярные трансляции для повторного просмотра.

СПРАВКА

Mamba – популярный российский сервис знакомств, запущенный в 2003 году. Главные задачи разработчиков – обеспечить конфиденциальность и безопасность пользователей и, конечно, помочь им найти друг друга. Сервис стал первым отечественным «амурным» приложением, в котором появилась функция прямых эфиров.

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MAMBA В ЦИФРАХ

100 000 пользователей Mamba сейчас онлайн

3000 000 пользователей знакомятся каждый день

40 000 000 анкет в системе Mamba

1 000 000 пользователей регистрируется в системе в месяц

В ЧЕМ ПЛЮСЫ MAMBA?

– Бесплатная регистрация

– Стримы (прямые эфиры)

– Поиск людей по фильтрам и интересам

– Поиск рядом (относительно геопозиции)

– Раздел «Знакомства» с возможностью лайкнуть или отклонить пользователя

– Матчи – позволяют узнать, с кем вы «совпали» в симпатии

– Подарки, стикеры и смайлы, делающие общение ярче

– Раздел «Гости», где можно увидеть, кто к тебе заходил

– Простая валидация при регистрации

– Хорошо отлаженный антиспам

– Низкая фейковая и маргинальная активность

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