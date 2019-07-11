Евгений Ловчев: Сергей Галицкий мне говорил: а я никуда не спешу

12 июля стартует чемпионат России по футболу. Вот что думает о новом сезоне заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев:

- За год с небольшим у нас полностью сменилась сборная. На место ветеранам пришли молодые ребята. Но сказать, что наш юношеский и детский футбол дает хороший приток – однозначно нет. Посмотрите, кого купили сейчас лидеры нашего чемпионата. В основном мы опять говорим об иностранцах. И рассуждаем: впишется он в эту команду или не впишется? А звезд типа Халка или Роберто Карлоса не появилось.

Поэтому сказать, что я жду какого-то особого изменения от нашего первенства – однозначно нет. На мой взгляд, на сегодняшний день получше всех укомплектован «Зенит», который пока не спешит с приобретениями. Впрочем, и того состава, который у него есть, вполне достаточно, для того чтобы стать чемпионом.

Я не вижу какого-то глобального укрепления «Спартака», ЦСКА или «Локомотива». Тем ни менее именно эти клубы будут однозначно бороться за призовые места. Потому что ни «Ростов», ни «Ахмат», ни другие - все равно несостоятельны для борьбы за золотые медали.

Плюс, в компании лидеров прочно обосновался «Краснодар», где поступательное движение идет уже целое десятилетие идет. Как-то у меня был разговор с владельцем клуба Сергеем Галицким. Тогда он только строил свою футбольную академию. Тогда он сказал: «Я никуда не тороплюсь. Я хочу, чтобы у меня играли свои воспитанники. Чтобы полностью команда была из своих воспитанников». Я ему на это ответил, что это утопия. Потому что завтра приедут из Москвы, маме, папе дадут – одному квартиру, другому машину. И ребенка увезет в Москву. Но Галицкий идет этим путем. И сегодня в его команде уже играет несколько доморощенных игроков. Даниил Уткин (19 лет), Иван Игнатьев (20), Шапи Сулейманов (19 лет) — все это его воспитанники. Академия работает, современный стадион построен. Выиграли бронзовые медали чемпионата России и вышли в Лигу чемпионов.

Но под Лигу чемпионов все равно подкупают иностранцев. Потому что это обученные футболисты. Тем ни менее команда идет от шажка к шажку. Не так, как у нас часто бывает: давайте у нефтяной или газовой трубы пристроимся, наберем денег, купим звезд.

Словом, от этого чемпионата я не жду ничего особенного. Будут бои местного значения: «Спартак» - ЦСКА, «Зенит» - «Спартак», «Зенит» - ЦСКА. Хотя, конечно, футбол на новых стадионах выглядит совсем по другому, и болельщик во многих городах, как говорится, пошел. Нам бы побольше своих воспитанников и другим командам…

Чемпионат РПЛ. 1-й тур

12 июля, пятница

«Арсенал» - «Динамо» 20.00

13 июля, суббота

«Урал» - «Уфа» 16.30

«Спартак» - «Сочи» 19.00

«Ростов» - «Оренбург» 21.30

14 июля, воскресенье

«Крылья Советов» - ЦСКА 16.30

«Зенит» - «Тамбов» 19.00

«Ахмат» - «Краснодар» 21.30

15 июля, понедельник

«Локомотив» - «Рубин» 20.00