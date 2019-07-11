Спасатели сообщили, что огненный факел возник не на самой ТЭЦ - горел проходящий мимо газопровод

На Осташковском шоссе, которое соединяет Москву и подмосковные Мытищи, продолжают проливать площадь грандиозного пожара, который случился утром в четверг, 11 июля. Около 11 часов утра жители соседних домов услышали громкий взрыв, затем в небо взметнулся столб огня. Сообщили, что горит территория ТЭЦ-27, которая обслуживает часть Москвы и область. Пожарные почти час пытались потушить факел.

По последним данным, горела не территория ТЭЦ, а проходящий рядом газопровод.

«Для тушения пожара от Москвы в помощь подразделениям МЧС Московской области по поручению Мэра Москвы направлено порядка 50 единиц техники, включая 2 вертолета Московского авиационного центра, - сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. - Угроз для жизнеобеспечения Москвы нет. Подача тепла и электроэнергии проходит в штатном режиме. Все оперативные службы города находятся на месте проведения работ».

Известно, что «Мосэкомониторинг» направил в район пожара передвижную лабораторию, которая проведет замеры воздуха. Пока же московские станции контроля загрязнения атмосферного воздуха не выявили превышений загрязняющих веществ.

«Специалисты «Мосэкомониторинга» также отмечают, что сегодня хорошие условия рассеивания и загрязняющие вещества не накапливаются в приземном слое атмосферы» - уточнили в Комплексе городского хозяйства.

В Следственном комитете сообщили, что на месте пожара сейчас работает группа в составе криминалистов, следователей первого и второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

По разным данным в результате пожара пострадали от шести до 11 человек. Они доставлены в больницу с ожогами.

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По последним данным, пожарным удалось потушить факел на Северной ТЭЦ в Мытищах. Напомним, около 11 часов утра в четверг очевидцы сообщили о громком взрыве и столбе огня, который поднялся над территорией ТЭЦ-27, находящейся на Осташковском шоссе. По некоторым данным, его высота достигала нескольких десятков метров. Известно об 11 пострадавших - люди получили ожоги разной степени (подробности)