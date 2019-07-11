2019-07-11T14:11:05+03:00
Происшествия

Пожарные потушили факел на горящем газопроводе в Подмосковье

МЧС сообщает о семи пострадавших, которые получили ожоги
Анастасия ВАРДАНЯН
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Площадь пожара в подмосковных Мытищах составляет 200 квадратных метровПлощадь пожара в подмосковных Мытищах составляет 200 квадратных метровФото: REUTERS
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Чуть более часа понадобилось пожарным, чтобы потушить факел огня на Северной ТЭЦ в Подмосковье. Сейчас на месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб. Сведения о пострадавших разнятся. По данным подмосковного Минздрава, ожоги получили шесть человек. В МЧС же сообщают о семи пострадавших.

- Площадь пожара в подмосковных Мытищах составляет 200 квадратных метров, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Ситуацию с пожаром под личный контроль взял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сообщается, что риска нарушения энергоснабжения для населения нет.

- Из резерва выведены другие объекты, увеличена мощность работающих станций, - сообщили в экстренных службах.

Напомним, ЧП случилось на ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), расположенной в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. По предварительным данным, возгорание произошло сразу после взрыва, который прогремел на ТЭЦ в 11.11 11 июля.

"КП" следит за развитием событий.

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Пожар на мытищинской ТЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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