Пожарные потушили факел на горящем газопроводе в Подмосковье

Чуть более часа понадобилось пожарным, чтобы потушить факел огня на Северной ТЭЦ в Подмосковье. Сейчас на месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб. Сведения о пострадавших разнятся. По данным подмосковного Минздрава, ожоги получили шесть человек. В МЧС же сообщают о семи пострадавших.

- Площадь пожара в подмосковных Мытищах составляет 200 квадратных метров, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Ситуацию с пожаром под личный контроль взял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сообщается, что риска нарушения энергоснабжения для населения нет.

- Из резерва выведены другие объекты, увеличена мощность работающих станций, - сообщили в экстренных службах.

Напомним, ЧП случилось на ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), расположенной в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. По предварительным данным, возгорание произошло сразу после взрыва, который прогремел на ТЭЦ в 11.11 11 июля.

"КП" следит за развитием событий.

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