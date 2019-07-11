У Александры Яковлевой отнялись ноги из-за рака

Известная актриса Александра Яковлева, у которой нашли четвертую стадию рака груди, продолжает вести борьбу со смертельным недугом. Звезда кино своим примером стойкости и мужества пытается вдохновить тех, кто столкнулся с похожей бедой.

Онкологию у Александры Яковлевой нашли на поздней стадии. Врачи изначально давали ей всего несколько месяцев, так как болезнь быстро прогрессировала. Однако звезда упорно продолжала лечение. Она прошла 20 курсов химиотерапии и не скрывает, что самое сложное - это как раз мучительное восстановление после процедур.

С 62-летней актрисой буквально случилось чудо - опухоль перестала расти. В эфире выпуска передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым знаменитость призналась, что борьба с недугом продолжается, но она чувствует в себе силы рассказывать во всех подробностях о том, с чем ей пришлось столкнуться. "Я была физически и эмоционально опустошена. Это такое бессилие. Я не могла заставить себя что-то сделать", - заявила Яковлева.

По ее словам, рак развивается в организме годами совершенно безболезненно, поэтому является таким коварным. Она собиралась в Минск, когда у нее неожиданно отнялись ноги.

"Вдруг я понимаю, что не могу ходить. Не могу ходить! На следующий день я понимаю, что не могу ничего... Оказывается, это все безболезненно все происходит много лет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело", - поделилась актриса.

Звезда советского кино отметила, что не хотела ехать в больницу, так как никогда там не лежала и ей было страшно. Александра заверила, что врачи ей отводили полгода жиизни, а вот уже три года она еще на этом свете. И признается: "Я смогла все выдержать благодаря положительным эмоциям и мечтам".