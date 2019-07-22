STADA удвоит пожертвования пожилым людям из домов престарелых

Социальная изоляция – одна из главных проблем пожилых людей, не имеющих семей или возможности жить вместе с родственниками. Жители домов престарелых и инвалидов часто чувствуют себя покинутыми и забытыми окружающими. Для них - ощутить себя частью общества – лучший рецепт счастья и активного долголетия.

В год 100-летия своей производственной площадки «Нижфарм» фармацевтическая компания STADA совместно с благотворительным фондом «Старость в радость» запустила проект «Связь поколений». Главная цель - объединив усилия партнеров и потребителей, собрать средства для того, чтобы помочь пожилым людям справиться с одиночеством и отрешенностью. Уникальность благотворительной акции состоит в том, что компания STADA в честь векового юбилея своей производственной площадки удваивает каждый взнос в адрес проекта «Связь поколений».

Первые сто лет заботы

История производственная площадка компании STADA - «Нижфарм» – это первые сто лет роста, открытий и заботы о пациентах. Образованный в 1919 году в Нижнем Новгороде на месте казенных винных складов завод стал одним из первых масштабных химико-фармацевтических производств нового времени в России.

Сегодня «Нижфарм» - крупнейший в стране производитель препаратов мягких лекарственных форм: суппозиториев («свечек»), мазей, гелей. Две из трех выпущенных в России «свечек» изготовлены на нижегородском предприятии. Препараты, которые производятся здесь, — это выбор многих поколений как в России, так и на территории постсоветского пространства.

С 2004 года завод входит в состав международной фармацевтической компании STADA, которая специализируется на выпуске дженериков – аналогах инновационных лекарственных средств. Таким образом, компания помогает потребителям сделать уверенный выбор в пользу качественных и безопасных лекарств по справедливой цене.

На что будут направлены собранные деньги?

«История производственной компании «Нижфарм» – это история династий, в том числе. Поэтому идея «связи поколений» для нас понятно и важна. Более того, поддержка благотворительной инициативы – это возможность привлечь к добрым делам фонда «Старость в радость» молодых и активных жителей нашей страны, тех, кто, возможно, еще не знаком с деятельностью фонда, но хотел бы подарить частицу тепла и свое внимание людям старшего поколения», - рассказал генеральный директор АО «Нижфарм», исполнительный вице-президент STADA AG Дмитрий Ефимов.

Собранные средства будут направлены на развитие двух важнейших программ фонда «Старость в радость»: «Внуки по переписке» и «Поздравить открыткой». Поддерживать регулярный контакт с пожилыми людьми в роли внука или внучки — это простой способ дать жителям интернатов возможность почувствовать себя нужными, вернуть радость общения и возможность получать тепло и поддержку из внешнего мира.

Средства, собранные на реализацию программы, будут направлены на закупку почтовых марок, конвертов, поздравительных открыток, планшетов для онлайн-общения с внуками по переписке, а также на обучение принципам работы на электронных девайсах.

Как я могу помочь?

Помочь одиноким старикам справиться с социальной изоляцией может каждый, не выходя из дома. Для этого необходимо зайти на сайт фонда «Старость в радость» и перечислить определенную сумму в пользу проекта «Связь поколений». А STADA удвоит ваш благотворительный взнос.