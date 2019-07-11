2019-07-11T15:11:43+03:00
Происшествия

При пожаре на Северной ТЭЦ пострадали 12 человек, один погиб

«КП» представляет список пострадавших [эксклюзив kp.ru]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ри пожаре на Северной ТЭЦ пострадали 12 человек и один погиб. Фото: Сергей Бобылев/ТАССри пожаре на Северной ТЭЦ пострадали 12 человек и один погиб. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В четверг, 11 июля, в результате крупного пожара на Северной ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах погиб один и пострадали 12 человек, восемь из которых получили ожоги первой и второй степени.

Как сообщает источник «КП», среди пострадавших есть два жителя общежития, на который перекинулся пожар. Погибшую женщину-охранника обнаружили в бытовке недалеко от места происшествия.

Список пострадавших:

Имя двенадцатого потерпевшего уточняется.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, пожар на Северной произошло утром в четверг, 11 июля. На локализацию возгорания у пожарных ушло около трех часов. К тушению возгорания были привлечены 50 единиц техники, пожарный поезд и авиация.

Пожар на ТЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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