При пожаре на Северной ТЭЦ пострадали 12 человек, один погиб

В четверг, 11 июля, в результате крупного пожара на Северной ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах погиб один и пострадали 12 человек, восемь из которых получили ожоги первой и второй степени.

Как сообщает источник «КП», среди пострадавших есть два жителя общежития, на который перекинулся пожар. Погибшую женщину-охранника обнаружили в бытовке недалеко от места происшествия.

Список пострадавших:

Имя двенадцатого потерпевшего уточняется.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, пожар на Северной произошло утром в четверг, 11 июля. На локализацию возгорания у пожарных ушло около трех часов. К тушению возгорания были привлечены 50 единиц техники, пожарный поезд и авиация.