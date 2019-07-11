Мужчина после развода: одинокий, нищий, бесправный

В Интернете есть целое «мужское движение», которое выдвигает обществу приблизительно те же претензии, что и автор письма. Наверняка он уже с этим «движением» знаком. Хотя на мои вопросы пока не ответил. Ну да ладно…

«Здравствуйте, Дарья!

В статье «Сильная женщина: нам муж не нужен» вы пишете о том, что мужчина отдает в семью только зарплату, а остальные силы не задействует. Согласен, детьми и домом занимается больше женщина.

Но она это делает для себя. Посмотрите на статистику разводов - до 80 процентов. И инициаторы чаще всего женщины. То есть, мужчина женится для того, чтобы по истечении нескольких лет его вышвырнули, как отработанный материал. Квартира чаще достается женщине, дети остаются с матерью.

Так мало того: ему еще приходится платить алименты!

Финансовое рабство - это надолго. Особенно, если дети маленькие. Причем рабство у семьи, которая тебе уже не принадлежит, а дети чужого мужика называют «папой». В нашей стране средняя зарплата 43 тысячи рублей, на самом деле, в нашем регионе больше 25-30 тыс. мужчине сложно заработать. И четверть заработка нужно отдавать чужим практически уже людям, потому что папа им - чужой дядя.

Так произошло со мной и с моей семьей, как вы догадываетесь. Сына и дочь вижу редко: трудно преодолеть отвращение к бывшей жене и ее хахалю, которого она себе нашла через полгода после развода.

У меня тоже есть девушка, и я хочу на ней жениться, мне нужна нормальная семья. Но откладываю серьезный шаг, потому что новых детей не готов прокормить. Моя любимая относится с пониманием. Надолго ли ее хватит? Ведь алименты мне еще платить почти десять лет.

Вы все время кричите о защите прав женщин, а кто защитит права мужчин, которые у них отобрали в пользу матерей? О наших правах никто вообще не говорит, ни на каком уровне, потому что мужик должен быть сильным. Вот такой парадокс.

Иван,

38 лет».

Иван, в каком-то смысле я разделяю ваше негодование.

Вот почему.

Мне время от времени звонят адвокаты и рассказывают один и тот же сюжет. Пара развелась. Суд определил местожительство ребенка с мамой (как известно, суд чаще всего так делает). Однако отец не опускает руки и похищает ребенка – из детсада, из школы, просто с прогулки. Часто ему, кстати, помогают крепкие ребята из того самого «мужского движения». Дали маме или няне по голове и утащили малыша.

Безутешная мать ломает руки, но помочь ей никто не может. Служба судебных приставов «возбуждает исполнительное производство», но ничего не делает (напишите мне в комментариях почему, я сама не очень понимаю). Максимум, что она исполняет – это едет по какому-нибудь известному адресу, стучит в дверь, ставит галку и уходит.

Полиция бессильна, потому что дитя спёр законный отец, он похитителем не считается и в федеральный розыск его объявить нельзя.

Можно, конечно, подать в суд на лишение папы родительских прав, но это очень долгая история, а похищенных детей нужно искать по горячим следам. Иногда бывает так: пока суд «жует сопли», отец по поддельным документам вывозит ребенка заграницу и «Митькой звали».

Мать лишается своего чада на десятилетия, а иногда и навсегда. У нас в стране уже десятки таких мам – социальных сирот.

Это я вам по шагам расписала мануал, как сегодня отец может вернуть себе детей и не платить алименты «чужому дяде». Увы, иные бывшие мужья не видят другого способа «сохранить семью» (хотя бы частично), кроме как превратиться в мистера Хайда и полууголовника. Однако большинство – психически здоровые люди, они не готовы на такое. И тупо бегают от алиментов. И от общения с родными потомками.

Вы, Иван, скорее всего, здоровы. Так почему бы вам не развить себя, так сказать, в здоровом направлении? Забить на «чужого дядю», помириться с женой, обсудить положение дел. Не привыкли договариваться? Но ради детей ведь можно научиться. Все-таки это ваши сын и дочь. Их единственный, уникальный папа – вы. И никто другой.

Дорогие читатели, я допускаю, что вы не согласны с моими мыслями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Как видите, я всегда на стороне автора письма.