2019-07-11T15:13:04+03:00
Общество

На «Всероссийском дне поля» воссоздали блокадные огороды

В Ленобласти сейчас проходит самая крупная агротехнологическая выставка
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Торжественное открытие Всероссийского дня поля состоялось 11 июля в Пушкине. Среди почетных гостей мероприятия были министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Хочу поздравить вас с открытием выставки. Сегодня наш главный приоритет-качественная сельхозпродукция. Мы на выставке сможем познакомиться с настоящим и будущим российского АПК. Это площадка для конструктивного диалога аграриев со всей страны. Наша общая задача - улучшить жизнь граждан и тружеников АПК",- сказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

В свою очередь, губернатор Ленобласти отметил, что региону выпала особая честь проводить мероприятие всероссийского масштаба.

"В этом году День поля имеет внушительные масштабы. Ленинградская область является не только участником,но и одним из организаторов. Для нас важно, с одной стороны, показать свое гостеприимство, а с другой - продолжать заниматься продвижением ленинградских аграриев на российском и зарубежных рынках. Мы сегодня много производим продукции, и думаю, что рост будет продолжаться. У области большие планы и задачи",- пояснил глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор добавил, что на выставке руководители аграрных предприятий познакомятся с сельхозтехникой других регионов, которую можно будет применить в Ленобласти. Тем более, что здесь представлены самые современные виды сельскохозяйственного обoрудования.

"На часть техники, которая заинтересует наших аграриев, мы окажем субсидию на ее приобретение. 30% будет выделяться на покупку тракторов и 40% - на сельхозтехнику",- добавил глава региона.

Надо отметить, что на «Всероссийский день поля» съехались 8 тысяч аграриев со всей России. Порядка 800 единиц техники и оборудования разместились на учебном поле государственного аграрного университета, которое Минсельхоз РФ предложил Ленинградской области для организации праздника.

В рамках выставки организаторы представили гостям и "блокадные огороды". В этом году регион отметил 75 лет со дня полного снятия блокады и памятной экспозицией решили напомнить о тяжелом и важном периоде в истории Ленинграда. На поле расположены посадки овощных культур, которые выращивались в скверах и парках города в блокадные дни и во многом помогли тогда обеспечить блокадников продовольствием, а значит, выжить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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