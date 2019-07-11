2019-07-11T16:00:31+03:00
Звезды

Галкин и Пугачева гуляют по Юрмале без охраны

Пара проводит отпуск на рижском взморье
Алина ЧЕРНОВА
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Судя по фото, 5-летние Лиза и Гарри гуляют по парку в Юрмале без охраныСудя по фото, 5-летние Лиза и Гарри гуляют по парку в Юрмале без охраныФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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— Передаём вам, дорогие подписчики, горячий привет! — опубликовав семейное фото из Юрмалы, обратился к своим подписчикам в Инстаграме Максим Галкин. — Ещё два года назад самые частые фразы от людей, которых я встречал на улице, были: «Был на вашем концерте или иду на концерт!» Или: «Видел вас по телевизору» Теперь же: «Смотрю ваш Инстаграм и иду на ваш концерт!» И это здорово: каналы общения меняются, а связь остаётся! Нас уже 6 000 000, это столько же, сколько собирают самые рейтинговые выпуски моей телепрограммы «Лучше всех!» Спасибо за интерес!

Напомним: Максим Галкин не только самый популярный телеведущий в стране, он ещё и топовый блогер. Галкин, как режиссёр, снимает трогательные видеоролики с участием своих детей и выкладывает их на своей страничке. Обаятельные дети Галкина и Пугачевой вмиг стали любимчиками блогеров.

Судя по фото, 5-летние Лиза и Гарри гуляют по парку в Юрмале без охраны. Напомним: для семейного отдыха Алла Борисовна и Максим забронировали роскошный дом в Юрмале.

Вилла «Марта» включает в себя несколько зданий: двухэтажный дом без окон (свет проникает в помещение сквозь стеклянный потолок), SPA-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны.

На вилле есть четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека, кухня, столовая и зимний сад. В общем, все для того, чтобы провести комфортный отпуск с маленькими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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