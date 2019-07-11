За кого сыграет вратарь сборной России

Главная интрига нового первенства страны заключается даже не в том, как команды подготовились к сезону, а в воротах какой команды окажется Маринато Гильерми. Основной вратарь сборной России получил заманчивое предложение от «Спартака» - контракт на три года с зарплатой 3 млн евро. При этом новый гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что железнодорожники «не готовы повторить предложение другого клуба». А ведь «Локо» на днях с Гильерми в воротах выиграл Суперкубок России (обыграл «Зенит» 3:2), и считался одним из фаворитов предстоящего сезона. Но как команда Юрия Семина будет управляться без своего опытного голкипера в чемпионате России и Лиги чемпионов — большой вопрос?

Что касается других больших клубов, то особо ярких переходов в межсезонье не произошло. Фавориты сделали по одному заметному зарубежному трансферу, а ЦСКА выкупил права на Николу Влашича, который прекрасно провел прошлый сезон за армейцев, находясь в аренде.

Самые громкие трансферы лета, млн евро

Никола Влашич, 21 год, Хорватия, полузащитник («Эвертон» - ЦСКА) — 15

Дуглас Сантос, 25 лет, Бразилия, защитник («Гамбург» - «Зенит») - 12

Тони Вильена, 24 года, Нидерланды, полузащитник («Фейеноорд» - «Краснодар») - 9

Эсекьель Понсе, 22 года, Аргентина, нападающий («Рома» - «Спартак») - 3

Мурило, Бразилия, 22 года, защитник («Крузейро» - «Локомотив») - 2,5 млн евро

Денис Глушаков, 32 года, Россия, полузащитник («Спартак» - «Ахмат») - бесплатно

Футбол с наценкой

Футбола на общедоступном ТВ в этом сезоне станет еще меньше. К примеру, «Матч ТВ» из первого тура покажет лишь одну игру «Спартак» - «Сочи». А ведь еще в прошлом сезоне показывали по два матча за выходные.

В то же время, на платном «Матч Премьер» задрали цены. Месячная подписка на канал обойдется в 299 рублей. Стоимость приобретения разовой трансляции в интернете возросла с 75 до 149 рублей.