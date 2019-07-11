2019-07-11T16:17:48+03:00
Спорт

За кого сыграет вратарь сборной России

12 июля, в пятницу, стартует футбольный чемпионат в Российской премьер-лиге
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Вратарь Маринато Гильерми.Вратарь Маринато Гильерми.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Главная интрига нового первенства страны заключается даже не в том, как команды подготовились к сезону, а в воротах какой команды окажется Маринато Гильерми. Основной вратарь сборной России получил заманчивое предложение от «Спартака» - контракт на три года с зарплатой 3 млн евро. При этом новый гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что железнодорожники «не готовы повторить предложение другого клуба». А ведь «Локо» на днях с Гильерми в воротах выиграл Суперкубок России (обыграл «Зенит» 3:2), и считался одним из фаворитов предстоящего сезона. Но как команда Юрия Семина будет управляться без своего опытного голкипера в чемпионате России и Лиги чемпионов — большой вопрос?

Что касается других больших клубов, то особо ярких переходов в межсезонье не произошло. Фавориты сделали по одному заметному зарубежному трансферу, а ЦСКА выкупил права на Николу Влашича, который прекрасно провел прошлый сезон за армейцев, находясь в аренде.

Самые громкие трансферы лета, млн евро

Никола Влашич, 21 год, Хорватия, полузащитник («Эвертон» - ЦСКА) — 15

Дуглас Сантос, 25 лет, Бразилия, защитник («Гамбург» - «Зенит») - 12

Тони Вильена, 24 года, Нидерланды, полузащитник («Фейеноорд» - «Краснодар») - 9

Эсекьель Понсе, 22 года, Аргентина, нападающий («Рома» - «Спартак») - 3

Мурило, Бразилия, 22 года, защитник («Крузейро» - «Локомотив») - 2,5 млн евро

Денис Глушаков, 32 года, Россия, полузащитник («Спартак» - «Ахмат») - бесплатно

Футбол с наценкой

Футбола на общедоступном ТВ в этом сезоне станет еще меньше. К примеру, «Матч ТВ» из первого тура покажет лишь одну игру «Спартак» - «Сочи». А ведь еще в прошлом сезоне показывали по два матча за выходные.

В то же время, на платном «Матч Премьер» задрали цены. Месячная подписка на канал обойдется в 299 рублей. Стоимость приобретения разовой трансляции в интернете возросла с 75 до 149 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Московском зоопарке поселятся ослы пуату
Пользователи Yota сообщают о сбоях при подключении к интернету
Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны времен Порошенко
Боксер Денис Лебедев решил завершить спортивную карьеру
Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций
Чешский самолет совершил аварийную посадку в Будапеште
Путин: Россия никогда не отказывалась от расширения Нормандского формата
Суд арестовал десять таможенников Домодедово за взятки
Минсельхоз назвал цифры по экспорту зерна в 2018-2019 году
МИД Латвии выразил России протест из-за фейерверков в честь освобождения Риги
Роскомнадзор проконтролирует ситуацию с утечкой данных из магазина Оzon
После приступов дрожи Меркель слушала гимн сидя
В Венесуэле в учениях примет участие техника российского производства
В МЧС озвучили причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Госдума приняла в первом чтении проект о повышении предельного возраста службы для полицейских
Создание космического эшелона США вызывает опасения у российского Генштаба
Одного из пострадавших на пожаре ТЭЦ Северная вертолетом доставили в ожоговый центр Подольска
Министр сельского хозяйства вручил награды лучшим специалистам агропрома Ленобласти
Туск назвал необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию
Полиция Польши разыскивает пропавшего российского мальчика