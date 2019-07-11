2019-07-11T18:25:41+03:00
Звезды

Нино Нинидзе высказалась о любовной связи с Максимом Виторганом

27-летняя актриса в настоящее время разводится с режиссером Кириллом Плетневым
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Актриса Нино Нинидзе.Актриса Нино Нинидзе.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Не успел Максим Виторган развестись с Ксенией Собчак, как его заметили в компании Нино Нинидзе. Артистам тут же приписали любовные отношения. А ведь совсем недавно актрису называли той самой красавицей, из-за которой распался брак Сергея Бондарчука и Таты Мамиашвили.

46-летний Максим Виторган появился на премьере спектакля "Земля Нод" в компании 27-летней Нино Нинидзе. По словам очевидцев, молодые люди держались за руки, буквально светились от счастья, не отходили друг от друга и мило о чем-то беседовали.

Максим Виторган. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Максим Виторган.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совместное фото артистов с мероприятия стало достоянием общественности. Многие решили, что у звезд роман. Ведь роман бывшей жены Виторгана Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова начался тоже с совместных походов в театр.

Пока Максим не прокомментировал слухи. Зато Нинидзе искренне недоумевает, откуда взялась эта информация. "Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не говорю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого", - цитирует актрису teleprogramma.pro.

О расставании Нино с супругом Кириллом Плетневым стало известно в мае. Брошенный муж тяжело переживал уход Нинидзе. Он даже записал обращение к поклонникам, где рассказал о своей депрессии. Пара состояла в официальном браке всего год, а в гражданском союзе звезды прожили до свадьбы еще три года. Кирилл Плетнев намекнул, что крах семейной жизни произошел не по его вине.

Злые языки поговаривали, мол, разрыв произошел из-за неверности Нино. Якобы она изменяла мужу с сыном Федора Бондарчука. Сама Нино отказывается называть причину проблем в семье. "Люди встречаются, влюбляются, женятся, у них рождаются дети. Но в какой-то момент становится ясно, что дальше каждому надо идти своей дорогой. Мы были вместе три с половиной года, и это было счастливое время. У нас родился чудный мальчик, которого мы оба очень любим, и он об этом знает", - делилась в блоге актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Зеленскому показали первую жертву ВСУ за время его президентства
Полиция Гибралтара взяла под арест капитана танкера Grace 1
Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова
Путин по телефону поговорил о Донбассе с Зеленским
Россия и Белоруссия могут отказаться от роуминга уже в сентябре
В Подмосковье мужчина прожил с одним полушарием мозга 60 лет
Кличко подтвердил намерения Зеленского изменить руководство Киевом
Правительство утвердило проект закона о либерализации ОСАГО
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Телемост Киев - Москва все-таки состоится 12 июля
МИД РФ: напряженность вокруг ядерной сделки связана с антииранскими настроениями в Вашингтоне
Новую куклу «Барби» сделают астронавтом
Парламент Украины снова отказался отправить в отставку главу МИД Климкина
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае: погибли 8 человек
Суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича и ряда его соратников
Туроператор возьмет на себя расходы по отправке в Россию погибших в Греции туристов