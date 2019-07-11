Нино Нинидзе высказалась о любовной связи с Максимом Виторганом

Не успел Максим Виторган развестись с Ксенией Собчак, как его заметили в компании Нино Нинидзе. Артистам тут же приписали любовные отношения. А ведь совсем недавно актрису называли той самой красавицей, из-за которой распался брак Сергея Бондарчука и Таты Мамиашвили.

46-летний Максим Виторган появился на премьере спектакля "Земля Нод" в компании 27-летней Нино Нинидзе. По словам очевидцев, молодые люди держались за руки, буквально светились от счастья, не отходили друг от друга и мило о чем-то беседовали.

Максим Виторган.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совместное фото артистов с мероприятия стало достоянием общественности. Многие решили, что у звезд роман. Ведь роман бывшей жены Виторгана Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова начался тоже с совместных походов в театр.

Пока Максим не прокомментировал слухи. Зато Нинидзе искренне недоумевает, откуда взялась эта информация. "Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не говорю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого", - цитирует актрису teleprogramma.pro.

О расставании Нино с супругом Кириллом Плетневым стало известно в мае. Брошенный муж тяжело переживал уход Нинидзе. Он даже записал обращение к поклонникам, где рассказал о своей депрессии. Пара состояла в официальном браке всего год, а в гражданском союзе звезды прожили до свадьбы еще три года. Кирилл Плетнев намекнул, что крах семейной жизни произошел не по его вине.

Злые языки поговаривали, мол, разрыв произошел из-за неверности Нино. Якобы она изменяла мужу с сыном Федора Бондарчука. Сама Нино отказывается называть причину проблем в семье. "Люди встречаются, влюбляются, женятся, у них рождаются дети. Но в какой-то момент становится ясно, что дальше каждому надо идти своей дорогой. Мы были вместе три с половиной года, и это было счастливое время. У нас родился чудный мальчик, которого мы оба очень любим, и он об этом знает", - делилась в блоге актриса.