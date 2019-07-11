2019-07-11T18:30:20+03:00
Общество

«Ноу Криминалити». Мутко снова сможет поехать на Олимпиаду?

Спортивный арбитражный суд в Лозанне занял сторону Виталия Мутко в его судебном процессе против МОК
Георгий ШАКОВ
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Виталий Мутко.Виталий Мутко.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне занял сторону Виталия Мутко в его судебном процессе против Международного Олимпийского Комитета. Ранее МОК наложил на экс-министра спорта пожизненную дисквалификацию от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Арбитражный суд признал неправомерным решение МОК.

Многие ошибочно восприняли информацию о дисквалификации в том ключе, что Мутко даже не сможет посещать соревнования как зритель, но это не так. Официально дисквалификация распространялась только на официальных лиц, так как МОК выдаёт аккредитации на Игры членам делегаций. Ранее Мутко навсегда запретили входить в состав российской делегации.

За что отстранили Виталия Мутко?

Решение о его пожизненном отстранении было принято в конце 2017 года. Мутко был представлен МОК, как один из главных виновников в целой серии допинговых скандалов. Ричард Макларен в своём докладе не раз указывал на то, что Мутко был в курсе многочисленных допинговых нарушений. Пожизненная дисквалификация также была наложена на бывшего заместителя Мутко Юрия Нагорных.

Мутко по-прежнему рискует не попасть на Игры

Швейцарский суд не рассматривал, виновен Мутко или нет. В CAS приняли решение против МОК, но не в поддержку россиянина. Согласно вердикту, у МОК нет прав пожизненно лишать кого-либо права участвовать в Олимпийских играх, за исключением спортсменов.

МОК в любом случае, согласно внутреннему регламенту, имеет право не пускать Виталия Мутко на Олимпийские игры. Только теперь формально причину нужно будет обосновывать перед каждым турниром.

В итоге получается, что решение, на первый взгляд, выглядит положительным для Мутко, но по факту, скорее всего, ситуация не поменяется. С другой стороны, решение суда в Лозанне, возможно, несёт и другой посыл. МОК поставили на место, напомнив о том, где заканчиваются их полномочия.

Сам Виталий Мутко сейчас далёк от спорта. Первый вице-премьер РФ возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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