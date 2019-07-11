Жителей Капотни пригласили на променад

В московском районе Капотня полным ходом идет комплексное благоустройство парка на набережной Москвы-реки. Уже в этом году зеленая зона преобразится, превратившись в настоящее место притяжения для всех местных жителей, рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы. Эксперты подчеркивают, что именно такие районы столицы больше всего нуждаются в заботе городских властей и повышении комфортабельности городской среды.

Представляя широкой публике комплексную городскую программу «Мой район» в апреле текущего года, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков привел Капотню, как хороший пример действующих программ благоустройства. До недавнего времени этот район считался едва ли не самым экологически неблагополучным в столице. Но после того как расположенный поблизости Московский нефтеперерабатывающий завод смог решить проблему вредных выбросов, в Капотне стало намного легче дышать. Теперь столичные власти организовывают здесь крупную зеленую зону, строят новые детские и спортплощадки, устанавливают новое уличное освещение, а там где необходимо проводят замену...

- Для тех, кто любит прогуливаться, уже обустроен просторный прогулочный променад, который проходит вдоль всего берега. Естественное состояние самой береговой линии сохранили, а для желающих поближе полюбоваться водной гладью устраивают смотровые площадки. Любители отдохнуть у кромки воды смогут воспользоваться ступенчатым спуском, - отметили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

План дальнейших работ включает в себя обустройство на набережной десяти смотровых площадок, с которых открывается прекрасный вид на живописные берега Москвы-реки. На площадках поставят скамейки и шезлонги для отдыха посетителей, а их сами обошьют экологичной террасной доской.

Еще одним знаковым объектом зеленой зоны станет спуск к воде, решенный в архитектурной форме амфитеатра: две огромных ступени, в темное время суток залитые мягким и теплым светом, приведут гуляющих прямиком к береговой линии. Продуманный подход к освещению учитывает экологические особенности местной фауны и не создаст ей никаких неудобств.

- Благоустройство Москвы идет в очень хорошем, ритмичном темпе. Мы видим, что отдаленные районы сегодня благоустраиваются в приоритетном порядке. Хотелось бы особо отметить пример Капотни – здесь действительно создается огромное общественное пространство, - говорит первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. - Благоустройство зеленых зон, строительство набережной дают людям возможность жить качественно и комфортно, а это, в свою очередь, меняет психологию горожанина. Очень важно, чтобы во всех районах города, за исключением разве что исторического центра, благоустройство и развитие городских территорий шло навстречу пожеланиям людей, и соответствовало тому, как они представляют себе жизнь на своей конкретной территории.