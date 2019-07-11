2019-07-11T17:50:20+03:00
Общество

Жителей Капотни пригласили на променад

Набережную в Капотне украсят 10 смотровых площадок
Семен КОСОВ
Поделиться:
Фото: 3D проектФото: 3D проект
Изменить размер текста:

В московском районе Капотня полным ходом идет комплексное благоустройство парка на набережной Москвы-реки. Уже в этом году зеленая зона преобразится, превратившись в настоящее место притяжения для всех местных жителей, рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы. Эксперты подчеркивают, что именно такие районы столицы больше всего нуждаются в заботе городских властей и повышении комфортабельности городской среды.

Представляя широкой публике комплексную городскую программу «Мой район» в апреле текущего года, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков привел Капотню, как хороший пример действующих программ благоустройства. До недавнего времени этот район считался едва ли не самым экологически неблагополучным в столице. Но после того как расположенный поблизости Московский нефтеперерабатывающий завод смог решить проблему вредных выбросов, в Капотне стало намного легче дышать. Теперь столичные власти организовывают здесь крупную зеленую зону, строят новые детские и спортплощадки, устанавливают новое уличное освещение, а там где необходимо проводят замену...

- Для тех, кто любит прогуливаться, уже обустроен просторный прогулочный променад, который проходит вдоль всего берега. Естественное состояние самой береговой линии сохранили, а для желающих поближе полюбоваться водной гладью устраивают смотровые площадки. Любители отдохнуть у кромки воды смогут воспользоваться ступенчатым спуском, - отметили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

План дальнейших работ включает в себя обустройство на набережной десяти смотровых площадок, с которых открывается прекрасный вид на живописные берега Москвы-реки. На площадках поставят скамейки и шезлонги для отдыха посетителей, а их сами обошьют экологичной террасной доской.

Еще одним знаковым объектом зеленой зоны станет спуск к воде, решенный в архитектурной форме амфитеатра: две огромных ступени, в темное время суток залитые мягким и теплым светом, приведут гуляющих прямиком к береговой линии. Продуманный подход к освещению учитывает экологические особенности местной фауны и не создаст ей никаких неудобств.

- Благоустройство Москвы идет в очень хорошем, ритмичном темпе. Мы видим, что отдаленные районы сегодня благоустраиваются в приоритетном порядке. Хотелось бы особо отметить пример Капотни – здесь действительно создается огромное общественное пространство, - говорит первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. - Благоустройство зеленых зон, строительство набережной дают людям возможность жить качественно и комфортно, а это, в свою очередь, меняет психологию горожанина. Очень важно, чтобы во всех районах города, за исключением разве что исторического центра, благоустройство и развитие городских территорий шло навстречу пожеланиям людей, и соответствовало тому, как они представляют себе жизнь на своей конкретной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Студентку сажают на 8 лет за торговлю наркотиками, хотя ее дважды оправдали присяжные
Елизавета Кенешова уверяет, что ее подставила подруга, которая попросила забрать в службе доставки косметику. Но в итоге девушка получила гораздо больший срок, чем ее знакомая, признавшаяся во всем
Новости 24
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Телемост Киев - Москва все-таки состоится 12 июля
МИД РФ: напряженность вокруг ядерной сделки связана с антииранскими настроениями в Вашингтоне
Новую куклу «Барби» сделают астронавтом
Парламент Украины снова отказался отправить в отставку главу МИД Климкина
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае: погибли 8 человек
Суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича и ряда его соратников
Туроператор возьмет на себя расходы по отправке в Россию погибших в Греции туристов
В Московском зоопарке поселятся ослы пуату
Пользователи Yota сообщают о сбоях при подключении к интернету
Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны времен Порошенко
Боксер Денис Лебедев решил завершить спортивную карьеру
Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций
Чешский самолет совершил аварийную посадку в Будапеште
Путин: Россия никогда не отказывалась от расширения Нормандского формата
Суд арестовал десять таможенников Домодедово за взятки
Минсельхоз назвал цифры по экспорту зерна в 2018-2019 году
МИД Латвии выразил России протест из-за фейерверков в честь освобождения Риги
Роскомнадзор проконтролирует ситуацию с утечкой данных из магазина Оzon
После приступов дрожи Меркель слушала гимн сидя
В Венесуэле в учениях примет участие техника российского производства
В МЧС озвучили причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Госдума приняла в первом чтении проект о повышении предельного возраста службы для полицейских
Создание космического эшелона США вызывает опасения у российского Генштаба
Одного из пострадавших на пожаре ТЭЦ Северная вертолетом доставили в ожоговый центр Подольска
Министр сельского хозяйства вручил награды лучшим специалистам агропрома Ленобласти
Туск назвал необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию
Полиция Польши разыскивает пропавшего российского мальчика