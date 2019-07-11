Сказка для тех, кто верит в чудо: В Волгограде особенные артисты выходят на профессиональную сцену

“Теплые артисты” - это ребята из Волгограда с 1 и 2 группой инвалидности, которые каждый день доказывают, что творчество - не знает границ. Театральная студия появилась при Центре социальной и трудовой реабилитации молодых людей с инвалидностью «Теплый дом», которую в городе на Волге четыре года назад создал благотворительный фонд “Дети в беде”. В центре юноши и девушки с особенностями здоровья могут найти поддержку, призвание и просто - людей, которые их понимают. Здесь ребята, привыкшие всю жизнь находиться под гиперопекой родителей, учатся важным навыкам самостоятельной жизни, преодолевают проблемы с коммуникацией, изучают компьютерную грамотность, осваивают ремесла. С ними занимаются психолог и социальный педагог, в специально оборудованном спортзале проходят занятия по адаптивной физкультуре.

- Они очень отзывчивые, добрые, очень любят общаться, помогать людям. Гости, которые приходят в “Тёплый дом”, говорят: “это дети-ангелы”. Наши ребята играют в театре “Теплые артисты” и показывают, насколько они творческие, открытые души, - рассказывает про своих подопечных директор фонда "Дети в беде" Галина Морозова.

Театральная студия "Теплые Артисты" существует на базе "Теплого дома" почти с самого начала. В ней занимаются талантливые молодые люди с аутизмом, ДЦП, умственной отсталостью, нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие.

- Название студии имеет свою историю. "Греют люди... Греют заботой и теплом своей души..." - это слова колясочницы Ксении Безугловой, члена комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ. Так и родились "Теплые Артисты", которые своим творчеством дарят зрителям тепло своей души и всегда получают ответное тепло от них, - рассказывают в Фонде содействия детскому творчеству "Юные таланты".

"Теплые Артисты" своим творчеством дарят зрителям тепло своей души Фото: ВООБФ “Дети в беде”

“Теплые артисты” ставят спектакли вместе со студентами волгоградских вузов и даже выходят на сцену с профессиональными актерами.

А в этом году вместе с актерами Волгоградского областного театра кукол и театром-цирком "Монгольфьери" из Петербурга “Теплые артисты” работают над постановкой «Лев с седой бородой». В этом спектакле, сделанном на средства президентского гранта, на сцене одновременно играют и куклы, и люди. Он поставлен по мотивам глубоко нравственных сказок-притч итальянского писателя Тонино Гуэрра.

– Это история одной души, закрытой «в собственной клетке страха», и нежного прикосновения бабочки – за эту линию как раз отвечают «Тёплые Артисты». Наша работа – это бесконечная радость, вера и праздник для каждого – каждый день. Работа сложная и удивительно трогательная одновременно. Это погружение в очень тонкий, хрупкий мир «особых» ребят. Что сложно – соединить материал, и работу профессиональных артистов, кукол разных механизмов, цирк и этот «особый» мир, ничего не разрушив, - говорит режиссёр спектакля, руководитель Театра-цирка «Монгольфьери» Лариса Маркина.

Премьера Лев с седой бородой.

Премьера прошла на сцене Волгоградского театра кукол в канун Международного дня защиты детей. “Лев с седой бородой” будет включен в репертуар театра кукол. Кроме того, артисты отправятся с этой постановкой в гости в коррекционные школы и дом престарелых и инвалидов.