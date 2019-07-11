Следственный вывел в отдельное производство дела о сексуальном насилии отца сестер Хачатурян

Уголовные дела о сексуальном насилии в отношении умершего отца сестер Хачатурян следственный комитет выделил в отдельное производство. Напомним, по версии правоохранительных органов, три сестры зарезали собственного отца нанеся ему 40 ножевых ранений.

"Следственная группа СК России выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по статьям 117, 132, 133 УК РФ ("Истязание", "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера")", - сказал источник ТАСС.

Сестрам Хачатрян избрана одна из самых лояльных на сегодняшний день мер - ограничение определенных действий

Эту информацию подтвердил адвокат Алексей Липцер, который представляет интересы старшей из сестер. Напомним, возбуждения дела против погибшего 57-летнего насильника (педофилия доказана экспертизами), добивалась мать девочек.

Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что их отношения с отцом нельзя назвать простыми. На протяжении долгого времени он причинял им моральные и физические страдания. Как выяснилось позже, у Хачатуряна были расстройства личности.

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