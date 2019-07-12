Материалы дела о насилии Хачатуряна над дочерьми выделили в отдельное производство

В процессе ознакомления с материалами дела одной из сестер Хачатурян - Ангелины (средней) - стало известно, что все эпизоды насилия отца над девочками следствием выделены в отдельное производство.

- Это пока не уголовное дело против убитого, как написали многие СМИ, - объяснил «КП» адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер. - Просто все материалы (экспертизы, показания сестер и прочее - ред.) выделены из материалов основного дела для того, чтобы принять решение о возбуждении по ним уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна.

Долгие годы девушки жили в состоянии постоянного страха

По мнению следствия, действия Хачатуряна М.С. должны быть квалифицированы по ст. 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера).

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Страсти вокруг отцеубийц Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян разгорелись с новой силой. После вынесения обвинения следствием по статье «убийство группой лиц» (до 20 лет лишения свободы) общественность взбунтовалась и разделилась на два лагеря. Кто-то считает, что убийцам место в тюрьме. Другие, что девочки не виноваты и достойны оправдания. (подробности)