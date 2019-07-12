2019-07-12T00:22:45+03:00
Происшествия

Материалы дела о насилии Хачатуряна над дочерьми выделили в отдельное производство

Но это еще не означает, что против убитого отца заведут уголовное дело
Василиса НИКОЛАЕВА
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Все эпизоды насилия отца над девочками следствием выделены в отдельное производствоВсе эпизоды насилия отца над девочками следствием выделены в отдельное производство
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В процессе ознакомления с материалами дела одной из сестер Хачатурян - Ангелины (средней) - стало известно, что все эпизоды насилия отца над девочками следствием выделены в отдельное производство.

- Это пока не уголовное дело против убитого, как написали многие СМИ, - объяснил «КП» адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер. - Просто все материалы (экспертизы, показания сестер и прочее - ред.) выделены из материалов основного дела для того, чтобы принять решение о возбуждении по ним уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна.

Долгие годы девушки жили в состоянии постоянного страха

Долгие годы девушки жили в состоянии постоянного страха

По мнению следствия, действия Хачатуряна М.С. должны быть квалифицированы по ст. 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера).

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Страсти вокруг отцеубийц Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян разгорелись с новой силой. После вынесения обвинения следствием по статье «убийство группой лиц» (до 20 лет лишения свободы) общественность взбунтовалась и разделилась на два лагеря. Кто-то считает, что убийцам место в тюрьме. Другие, что девочки не виноваты и достойны оправдания. (подробности)

Три сестры: история семьи Хачатурян.Они были рабынями, над ними издевался родной отец. Они взяли в руки нож и зарезали его. История трех сестер, которая потрясла всю страну. Подробности их жизни, рассказанные их мамой Аурелией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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