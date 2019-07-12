Изменил муж - измени себя!

Многие женщины счастливы в браке и даже не подозревают, что их мужья давно счастливы вне его. Так случилось и с 37-летней Ниной, которая случайно узнала, что ее супруг завел служебный роман с 26-летней бухгалтершей.

Муж мужем, а на Бали еще хочется

Тот поначалу свою измену отрицал, но, когда жена взяла в руки нож, чтобы нервно нарезать колбаски, сознался. Объяснил, что все закрутилось на корпоративе, что ничего серьезного, просто кризис среднего возраста. А потом, отведя глаза, добавил: кажется, влюбился, но, наверное, это скоро пройдет.

Нина проплакала ровно неделю, выпила флакон валерьянки, а потом мощным усилием воли вывела себя в парк на пробежку. Вычитала где-то в интернете, что физическая нагрузка - лучшая терапия во время депрессии. Поначалу не хотелось не только бегать, но и жить, поэтому она начала печально бродить среди тополей с мыслями о самоубийстве.

- Я в самом деле думала, что не хочу видеть, как счастлив без меня муж, и единственным избавлением от страданий считала свою смерть, - вспоминала потом она. - Я наблюдала вокруг много несчастных одиноких женщин, которые не смогли смириться с предательством и буквально изводили себя переживаниями, злостью, обидой. И я точно не хотела так жить!

Все изменилось, когда одна из ее одиноких подруг серьезно заболела.

Нина навестила ее в больнице, не на шутку перепугалась и вдруг задумалась: муж мужем, измена изменой, а съездить на Бали еще хочется. И не только на Бали. Попробовать устриц, станцевать танго, да мало ли важных дел! Нет уж, надо жить. И пусть он - подонок и предатель, но у нее еще может быть шанс на лучшую жизнь.

Другие были королевами, а я - просто женой

К тому же интернет не наврал. Когда мышцы от ходьбы пришли в тонус, мысли Нины тоже упорядочились. Внезапно появились энергия и радость. А еще долгожданная злость на себя. За то, что потратила пятнадцать лет своей жизни на другого человека, забыв о себе, за то, что каждый раз, разрезая торт, брала себе некрасивый кусок, а вместо маникюра покупала кусок мяса на семейный стол.

- Я жила ради семьи, ущемляя себя во всем, - делилась она с друзьями. - А муж в это время ни в чем себе не отказывал и вовсю наслаждался жизнью. Я ждала от него цветов и подарков, но он воспринимал меня не как женщину, а как бесплатное приложение к кухне. Конечно, проще влюбиться в коллегу, ведь ты не видишь, как она бреет ноги, и не слышишь ее ночного храпа! Когда другие для него были королевами, я была просто хорошей женой...

В какой-то момент Нина поняла, что страстно хочет пожить для себя и что наличие мужа - вовсе не главная составляющая женского счастья. Ведь кроме него есть сливочная панакота, массаж ступней, ледяное шампанское и сериал «Игра престолов», наконец.

Она похудела на 10 килограммов, снова увидела свой горящий взгляд в зеркале и плоский животик, а еще заметила заинтересованные взгляды мужчин.

Казавшиеся до этого неразрешимыми проблемы больше не пугали, не страшили бедность, старость и отсутствие цели в жизни. Вокруг Нины появились интересные люди, ей снова захотелось бесцельно бродить по городу, наслаждаясь суетой, гулом машин, как в юности.

Она ощущала себя женщиной с потерпевшего крушение судна, которая плавала в океане и должна была во что бы то ни стало спастись.

Ей было некогда думать о других, она боролась за свою жизнь.

Достойна хорошего мужчины

- Я просто заставила себя сделать выбор: либо я окажусь на больничной койке, как моя знакомая, и добровольно разрушу свою жизнь нытьем и жалостью к себе, либо стану той, кого бы никогда не бросил мой муж. Независимой, уверенной в себе красоткой.

Конечно, такие разительные перемены не ускользнули от внимания супруга. Он, как в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», все чаще интересовался: «Нин, ты куда?». А она лишь хитро улыбалась и бежала на очередную встречу с подругами или в кино.

Внезапно появившаяся новая жизнь и вечная весна в душе заставили ее по-другому взглянуть и на мужа. Спросить себя: а что он сделал для того, чтобы она была счастливой?

Был ли он ей близким другом, интересным собеседником и заботливым мужчиной? Оказалось, она никогда не задавала себе этот вопрос. И ответ на него пришел неожиданно и легко.

Спустя полгода после его измены Нина сама решила развестись. Не столько из-за другой женщины, сколько из-за себя.

- В мире огромное количество хороших, порядочных мужчин, - сообщила она тогда. - И я достойна жить с тем, кто меня ценит, любит и заботится обо мне.

Муж от такого решения буквально взбесился. Ну не ожидал он, что его тихая и удобная женушка вдруг взбрыкнет и выкинет такое. Думал, погуляет на стороне и снова вернется на свою уютную кухню с котлетами и макарошками. Конечно, умолял простить, конечно, обещал «больше никогда», но, как говорится, если хочешь и рыбку съесть, и выиграть миллион, убедись сначала, что у тебя есть удочка и лотерейный билет. В смысле трезво оценивай свои шансы сохранить и брак, и любовницу одновременно.