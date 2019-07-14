2019-07-14T07:23:50+03:00
Общество

«ЭКО-логично!»: волонтеры проведут фестиваль в городе Майкопе

Перед ним природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» организует целый ряд мероприятий
Григорий ЛЕОРДА
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Перед фестивалем волонтеры проведут десятки "эко" мероприятий.Перед фестивалем волонтеры проведут десятки "эко" мероприятий.
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Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» проводит эколого-просветительскую кампанию «Эко-логично!» длиною в год. Она завершится только в будущем ноябре межрегиональным экологическим фестивалем «ЭКО-Кавказ». Его проведут в столице Республики Адыгея - городе Майкопе.

Но перед этим с помощью средств президентского гранта авторы проекта проведут мероприятия по сохранению природных ресурсов. Все они будут так или иначе связаны с территорией объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ».

«Популяризация экологического образа жизни в ходе запланированных нами мероприятий позволит большому числу людей получить информацию об основных способах рациональной деятельности, приобрести полезные навыки и привычки», - сообщают авторы акций.

Волонтеры напомнят жителям о важности "экологических привычек".

Волонтеры напомнят жителям о важности "экологических привычек".

В центре внимания волонтеров переработка мусора и бытовых отходов, усиление природоохранного волонтерского движения, популяризация экологичных видов транспорта, развитие туризма, ориентированного на охрану природы и пропаганда экологического сельского хозяйства. Помимо них к организации мероприятий привлекаются профессионалы в области защиты окружающей среды, научные сотрудники и волонтеры из регионов ЮФО, СКФО, и даже стран Южного Кавказа, Европы и Азии.

Своей целью авторы считают сохранение природных ресурсов, популяризация и развитие туризма, ориентированного на охрану природы, а также экологичных видов транспорта через формирование экологического сознания. Основной проблемой на пути к этому считают потребительское отношение человека к природе, которое было популярно долгое время.

«Решение этой проблемы кроется в предоставлении информации о способах снижения негативного влияния на природу в формате доступном для каждого, не зависимо от возраста и социального статуса, а также практических примерах применения навыков экологичной жизни», - рассказывают сотрудники центра «НАБУ-Кавказ».

География проекта огромна. Мероприятия затронут жителей Ростовской области, Краснодарского края, Адыгейской, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. По оценкам устроителей участниками мероприятий проекта станут более 7500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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