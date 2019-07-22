Детей в Карачаево-Черкесии лечат библиотерапией

Дети с ограниченными возможностями зачастую не могут вести полноценную жизнь. Им трудно наравне общаться со сверстниками из-за страхов, стеснительности или других причин. При этом их число в России только растет. В Карачаево-Черкесской республике - количество детей-инвалидов, за 5 лет увеличилось на 30% и составило 3509 человек. Чтобы помочь им в адаптации там был создан проект «Чтение – чудесное лечение: библиотерапия как эффективный метод работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья».

Подопечных ребят лечат, буквально, книгами. Чтение здесь как форма коррекции. Оно помогает найти и обезвредить проблему. Это могут быть страхи, отсутствие мотивации к самостоятельной деятельности, гиперактивность, упрямство, стеснительность, тревожность, апатия и много чего еще. Кроме того, чтение помогает ребенку определить свои интересы и склонности.

«Данный проект направлен на развитие художественно-творческих и познавательных способностей, формирование эстетического отношения к искусству слова, совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать, расширение читательского кругозора и приобретение «книжного» опыта», - рассказывают авторы проекта.

Только чтением библиотерапия не ограничевается.

Посетителями занятий стали дети с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет. Все - жители Карачаево-Черкесской республики. Для них был разработан цикл из 10 групповых занятий для каждой из 3 групп. Индивидуальное сопровождение каждого ребенка на протяжении всего проекта обеспечивали сразу несколько специалистов: психолог, логопед и библиотекарь.

«В течение курса у каждого ребенка появился свой читательский дневник, сделанный вручную, специально для него с учетом его интересов и вкусов. Также каждый участник проекта пополнил свою домашнюю библиотеку 10 новыми изданиями художественной литературы», - уточняют создатели проекта «Чтение – чудесное лечение».

Одним чтением занятия не ограничивались. Ребята постигали азы ораторского искусства, мультипликации, изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. Заключительный урок стал республиканским Праздником Чтения "Чудеса случаются". Там показали фильм о роли книги в жизни детей с ОВЗ "Я читаю-я живу!". Его создавали сами участники необычного проекта.

Там же прошел костюмированный бал-маскарад, театральные инсценировки, концертная программа, выступления известных лиц республики, конкурс на лучшего чтеца, поэта, литературная викторина, захватывающий квест, различные мастер-классы, благотворительная ярмарка.

Вскоре по следам проекта, реализованного благодаря средствам президентского гранта, будет выпущен видеокурс и методические рекомендации по использованию библиотерапии в работе с детьми с ОВЗ.

"Проблема социальной уязвимости детей с ОВЗ является актуальной и насущной, требующей комплексного решения. А метод библиотерапии уже давно зарекомендовал себя в медицинской, психолого-педагогической, просветительской практике как эффективный, действенный и универсальный, способный скорректировать психическое состояние ребенка, давая возможность полноценного участия в жизни общества" - уверены авторы проекта.