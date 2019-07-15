В Карелии реализовали проект «Кинематограф. Проявление»

Исчезновение старых и появление новых специальностей требует от людей нового подхода к профессиональной ориентации. Как никогда стало актуально переобучение и обретение новой профессии. С такими мыслями два союза кинематографистов Карелии и России объединились для создания в регионе проекта «Кинематограф. Проявление». Его суть в передаче компетенций о кино обычным людям.

Карелия была выбрана не просто так. Здесь отсутствуют возможности получения профессионального образования в сфере кинематографа. Поэтому именно тут начали аккумулировать профессиональный опыт киноэкспертов о сравнительно молодом искусстве.

Проект включает в себя два направления деятельности. Во-первых, создатели организовывали выступление экспертов из разных областей кинематографа и проводили циклы очных семинаров. Слушатели были разные: профессионалы кино, художники, театральные актеры, журналисты, школьники и студенты. Во-вторых, участники целевых групп были задействованы в образовательных вебинарах и интернет-конференции с лидерами регионального кинематографа из Якутии, Башкортостана, Бурятии и Татарстана.

«Как результат проекта "Кинематограф. Проявление" появились новые уникальные образовательные программы, технически и методологически обеспеченная площадка для реализации этих программ», - рассказали авторы проекта.

Организаторы курсов о кино считают, что очень важно развивать образовательные инициативы и предложения для поддержки профессионального киносообщества. Речь идет и о смежных видах искусств. Все это нужно для более активного вовлечения молодежи в киноиндустрию, развития интереса молодежи к кинорынку как к профессиональной сфере деятельности.

«Проект "Кинематограф. Проявление" - это пространство для качественного эстетического воспитания и образования молодежи. Это будет достигаться через сотрудничество с экспертами в области кино, проведения мастер классов, семинаров и вебинаров и развития инфраструктуры локального кино. Услуги в сфере кино должны использоваться не только для развлечения, но для воспитания и образования», - подводят итог создатели "Кинематограф. Проявление".