«Добрый шкаф» в помощь родителям: в Пензе активисты помогают малоимущим семьям одеть детей

Рождение ребенка всегда несет дополнительную финансовую нагрузку. Один из родителей вынужден уйти с работы, чтобы следить за малышом, то есть доход семьи падает, а траты растут. А бывает и так, что новоиспеченного члена семьи растит лишь один родитель. Некоторые семьи не могут самостоятельно справиться с расходами на покупку одежды для своих малышей. Однако это не повод отчаиваться. Благодаря президентскому гранту в Пензе создали «Добрый шкаф», откуда родители могут напрокат или насовсем взять вещи для своего малыша.

Этот уникальный проект запустило Пензенское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». В рамках «Доброго шкафа» жители города могут абсолютно бесплатно обмениваться детскими вещами от 0 до 10 лет. Но иногда семьи нуждаются не только в одежде, но и мебели, игрушках, ортопедических средствах и книгах. Все это тоже есть в «Добром шкафу», благодаря родителям, которые обмениваются вещами. Также там проходят мастер-классы и другие семейные мероприятия.

Однако часто бывает так, что у семьи нет возможно дать взамен вещи, но одежда при этом очень нужна. «Добрый шкаф» в таких случаях не оставляет семьи в безвыходном положении. Ребенка обеспечат одеждой на все сезоны или тем, что ему необходимо в конкретный момент. Это стало возможным, потому что некоторые родители приносят ненужные детские вещи в дар. Сотрудники «Доброго шкафа» могут даже собрать для будущей мамы вещи на выписку из роддома.

Фактически «Добрый шкаф» это магазин-прокат детской одежды. Внутри он ничем не отличается от обычного бутика с вещами или секонд-хенда. Разве, что платить ни за что не нужно. Вещи аккуратно развешаны или стоят на полочках. Здесь любой желающий может оставить одежду, которая, допустим, мала вашему ребенку, и выбрать что-то подходящее ему по размеру.

Мамы и папы из малообеспеченных семей могут взять одежду напрокат или насовсем для своих малышей. Фото: БФ «Российский детский фонд»

Благодаря президентскому гранту удалось открыть несколько отделений «Доброго шкафа». Одно из них находится в Пензе, еще три разбросаны по области: в Никольске, Кузнецке и Поиме. Чтобы получить одежду, нужно заполнить заявку в отделении Фонда или в любом «Добром шкафу» и предоставить копии двух документов: паспорта родители или законного представителя и свидетельство о рождении ребенка.

Пилотный проект «Добрый шкаф» запустили в 2017 году. Он проработал до начала 2018-го. За это время 195 семей получили помощь вещами. Если считать в рублях, то это около 1 миллиона 186 тысяч. Еще 22 семьи были переданы для патронажа центрам социальной защиты по месту жительства, и еще 26 семей получили дополнительные консультации по юридическим вопросам.

Когда организаторы поняли, что проект успешно существовал и приносил реальную пользу людям, его решили возобновить за счет средств из президентского грата. Пензенское отделение «Российского детского фонда» написали проект, и выиграли президентский грант.

«Добрый шкаф» существует не только благодаря президентскому гранту. Большую роль в этом сыграли неравнодушные люди, которые приносят одежду. Однако проекту всегда нужны вещи. . Конечно, если на них нет пятен, они не дырявые, и не потеряли форму. Также подойдут вещи ваших бабушек и дедушек, будь то фуфайка, фланелевый халат, пальто, шаль, шерстяные носки. Подойдет и новое постельное белье, полотенце, детский стульчик, ходунки или кроватка, которая стала мала ребенку. Все это может быть очень нужно семье, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.

Вещи принимаются по адресу:

Пенза, улица Гладкова, 14