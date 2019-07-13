2019-07-13T21:01:25+03:00
Спорт

"Спартак" в дополнительное время вырвал победу у "Сочи" 1:0

Победный мяч в ворота дебютанта Премьер-Лиги забил француз Самюэль Жиго
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" в первой игре сезона принимал "Сочи" на своем стадионе."Спартак" в первой игре сезона принимал "Сочи" на своем стадионе.Фото: Евгений НЕСЫН
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Столичный "Спартак", который в межсезонье затеял перестройку и немало перемен, открыл свой сезон в чемпионате России 13 июля. В субботу на домашней арене в Тушино команда Олега Кононова принимала дебютанта Премьер-Лиги - ФК "Сочи". Несколько недель назад команды играли в столице контрольный поединок.

Фан-сектор "Сочи" на игре в Москве. Фото: Евгений НЕСЫН

Фан-сектор "Сочи" на игре в Москве.Фото: Евгений НЕСЫН

И тогда победа была на стороне "Спартака" - 7:1. Однако же, у сочинцев перед той встречей было немало проблем, главная из которых - команде просто не хватало игроков перед началом чемпионата.

Штрафной сочинцев у ворот "Спартака". Фото: Евгений НЕСЫН

Штрафной сочинцев у ворот "Спартака".Фото: Евгений НЕСЫН

Но с момента прошлого поединка команда Александра Точилина сделала немало изменений. Из "Зенита" была взята целая компания игроков - Полоз, Новосельцев, Цаллагов. Накануне поединка и вовсе появились слухи о покупке опытного эквадорского полузащитника Нобоа. И, вот уже к первой игре сезона "Сочи" подходит с более крутым набором игроков. Ведь экзаменовать их будет уже совсем другой "Спартак" - тот самый, что прошел предсезонный турнир на "Кубок Париматч Премьер" в Австрии.

Удар Фернанду по воротам "Сочи" - и гола нет. Фото: Евгений НЕСЫН

Удар Фернанду по воротам "Сочи" - и гола нет.Фото: Евгений НЕСЫН

Новый сезон для "Спартака" - время новых надежд. На фан-секторе больше нет повода для свистка - Денис Глушаков уже игрок "Ахмата" и не является поводом для негодований среди болельщиков. А вот новым капитаном в "Спартаке" стал защитник Георгий Джикия.

Финал поединка - защитнику "Сочи" Маргасову оказывают помощь, и игра чуть затягивается. Фото: Евгений НЕСЫН

Финал поединка - защитнику "Сочи" Маргасову оказывают помощь, и игра чуть затягивается.Фото: Евгений НЕСЫН

Ход первого тайма, однако же, дал повод для большого количества негодования со стороны фанатов "Спартака". Сочинцы умело сопротивлялись москвичам благодаря грамотной обороне и периодически устраивали то набеги, а то и вовсе осаду ворот соперника. Но до гола дело так и не доходило. На перерыв команды ушли, как и ожидалось, при счете 0-0 на табло.

Начало второй половины игры и вовсе выдалось интригующим - "Спартак" первые минут пять не мог никак дойти до ворот "Сочи". И первый же подход увенчался опасным ударом Фернанду после углового - нет, не попал. Гола нет даже после удара из пределов штрафной, мяч разминулся с сеткой ворот.

В финале поединка небольшое повреждение получил защитник "Спартака" Жиго - после рассечения в борьбе за мяч у футболиста пошла кровь. И ему оказали помощь клубные доктора. И в итоге француз заканчивал матч с забинтованной головой.

Финал поединка - защитнику "Сочи" Маргасову оказывают помощь, и игра чуть затягивается. Фото: Евгений НЕСЫН

Финал поединка - защитнику "Сочи" Маргасову оказывают помощь, и игра чуть затягивается.Фото: Евгений НЕСЫН

Надо сказать, что интерес к старту "Спартака" в сезоне был довольно неплохой - 2/3 стадиона были заполнены на матче с сочинцами. К концу встречи согласно озвученным данным, на матче 1 тура были 29 892 зрителя. Это - выше средней посещаемости спартаковцев в прошлом сезоне.

Тот самый момент - Жиго забил победный мяч в ворота "Сочи". Фото: Евгений НЕСЫН

Тот самый момент - Жиго забил победный мяч в ворота "Сочи".Фото: Евгений НЕСЫН

Ну а в финальной десятиминутке зрители тушинского стадиона несколько раз неистово свистели после того, как игроки "Сочи" то и дело падали на газон после очередного столкновения или же какой-то травмы. Но это все было "в копилку" гостей - время игры шло, а счет все никак не открывался. Судья в итоге посчитал все как надо - и рефери добавил аж 7 минут к основному времени игры!

"Спартак" празднует забитый гол в ворота сочинцев. Фото: Евгений НЕСЫН

"Спартак" празднует забитый гол в ворота сочинцев.Фото: Евгений НЕСЫН

На финальные отрезки матча в атаку были брошены вообще все силы. И даже защитник Жиго перешел на позицию нападающего. И в итоге в дополнительное время Самуэль забивает победный гол.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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