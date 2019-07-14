2019-07-14T07:08:34+03:00
Общество

Активисты хотят прославить Сибай эксклюзивными кошельками, ремнями и чехлами на гаджеты

Красивые вещи из натуральной кожи учатся делать люди с особенностями здоровья, а также молодые матери
Мария ИГНАТЬЕВА
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Активисты хотят прославить Сибай эксклюзивными кошельками, ремнями и чехлами на гаджеты. Фото: Открытые НКОАктивисты хотят прославить Сибай эксклюзивными кошельками, ремнями и чехлами на гаджеты. Фото: Открытые НКО
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В Республики Башкортостан в небольшом городе Сибай с населением чуть больше 61 тысячи человек недавно появилось новое занятие для инвалидов. Там их живет около шести тысяч. Людям с ограниченными возможностями предоставили возможность интересно и с пользой провести время, а также получить ценные профессиональные навыки в «Кожевенной мастерской». Благодаря президентскому гранту инвалиды теперь учатся делать эксклюзивные изделия из кожи. Однако приходят на занятия по рукоделию не только люди с ограниченными возможностями.

- В декабре мы закупили оборудование и пригласили мастеров из Уфы, которые занимаются кожевенным делом. Они провели мастер-класс для нашего педагога. На сегодня сформировано две группы – глухонемых и женщин, воспитывающих малолетних детей. Они занимаются с января. В ближайшее время соберем третью группу – детскую, – рассказал руководитель проекта «Кожевенная мастерская» Ильгам Абдулгужин.

Группа рассчитана на десять человек, а желающих научиться работать с кожей намного больше. Организаторы проекта решили не отказывать людям и стали проводить открытые мастер-классы. Также проводят занятия людей с ограниченными возможностями здоровья по изготовлению картхолдера (визитницы - прим.ред.) из натуральной кожи. Учителя по шаблону показывают, как правильно резать кожу и накладывать швы. Ну и конечно, участников знакомят с инструментами, демонстрируют, как с ними работать. Материалов и всего необходимого для работы, которые купили на средства президентского гранта, хватает для всех, но люди все равно спрашивают, где их модно купить. А некоторые даже занимаются этим дома.

- Наши ремесленники изготовили подарочные наборы. Главе Республики мы подарили ремень ручной работы. Недавно организовали выставку первых изделий. Это кожаные картхолдеры, кошельки и сумочки. Всего порядка сорока предметов. Вторую выставку проведем ближе к осени. Несколько самых активных и способных мастериц и один мастер продолжают оттачивать навыки не только на занятиях. Они уже сами закупают материалы и готовят изделия на продажу, – добавил руководитель проекта.

Отличает кожаные изделия ручной работы от других хендмейд кошельков, ремней и визитниц герб Сибая. Фото: Открытые НКО

Отличает кожаные изделия ручной работы от других хендмейд кошельков, ремней и визитниц герб Сибая. Фото: Открытые НКО

Отличает кожаные изделия ручной работы от других хендмейд кошельков, ремней и визитниц герб Сибая. Организаторы проекта даже думают привлечь к нему предпринимателей, а город превратить в производитель эксклюзивных кожаных изделий. Планы у активистов вообще серьезные. Например, доказать, что из кожи можно делать не только кошельки и сумки, а картины и шкатулки, которыми можно украсить интерьер. Задумываются получатели президентского гранта и о создании чехлов на телефоны и планшеты, пеналы и косметички. Но самая масштабная идея – создание этнические аксессуаров и элементов национального костюма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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