В Германии заметили: «Поставка Турции C-400 - огромная победа Путина»

На днях Анкара получила от Москвы первую партию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Остальные элементы новейшей системы противовоздушной обороны, предназначенной для поражения широкого спектра современных и перспективных средств нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия, поставят в согласованные сторонами сроки.

Турция, напомним, член НАТО и предпочла российское оружие навязываемым ей американским ЗРК «Патриот».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719866" frameborder="0"></iframe> Доставка С-400 в Турцию.

- Даже поставка первых партий системы С-400 и их сборка российскими специалистами в Турции является огромной победой для президента Путина, - говорится в статье немецкого профессора политологии Томаса Егера для издания Focus. - Его репутация в мире вновь повысилась, доступ к важным военным данным станет преимуществом для российских органов безопасности, а сближение Турции и России - сильным ударом (по НАТО. - Ред.).

Укрепление отношений Москвы и Анкары после непростого периода эксперт называет «международной сенсацией». И даже не исключает выхода последней из Североатлантического альянса.

- Если Турция выйдет из НАТО, то это станет для альянса горькой геостратегической потерей, - заключает политолог.

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Вашингтон накажет Эрдогана санкциями

Дональд Трамп уже готовится покарать Реджепа Тайипа Эрдогана санкциями за отказ от своих «Патриотов». Как передало агентство Bloomberg, пакет уже готов и будет обнародован в конце этой недели.

- Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы Patriot, а не С-400, и тогда санкций не было бы. Сбыт Штатами своего оружия союзникам - одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов - прокомментировал заокеанские планы мести глава Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

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Эксперт: Турки ставят наши «Триумфы» у столицы и на границе с Арменией

Первая партия зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» была поставлена из России на турецкую авиабазу Мюртед под Анкарой. О том, что наши лучшие в мире ЗРК вскоре начнут охранять небо над турецкой столицей, сообщило местное министерство обороны (подробности)