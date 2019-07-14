2019-07-14T13:05:54+03:00
В мире

В Германии заметили: «Поставка Турции C-400 - огромная победа Путина»

Сближение Москвы и Анкары назвали «международной сенсацией»
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Первые российские зенитные ракетные системы С-400 уже прибыли в Анкару.Первые российские зенитные ракетные системы С-400 уже прибыли в Анкару.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На днях Анкара получила от Москвы первую партию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Остальные элементы новейшей системы противовоздушной обороны, предназначенной для поражения широкого спектра современных и перспективных средств нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия, поставят в согласованные сторонами сроки.

Турция, напомним, член НАТО и предпочла российское оружие навязываемым ей американским ЗРК «Патриот».

Доставка С-400 в Турцию.

- Даже поставка первых партий системы С-400 и их сборка российскими специалистами в Турции является огромной победой для президента Путина, - говорится в статье немецкого профессора политологии Томаса Егера для издания Focus. - Его репутация в мире вновь повысилась, доступ к важным военным данным станет преимуществом для российских органов безопасности, а сближение Турции и России - сильным ударом (по НАТО. - Ред.).

Укрепление отношений Москвы и Анкары после непростого периода эксперт называет «международной сенсацией». И даже не исключает выхода последней из Североатлантического альянса.

- Если Турция выйдет из НАТО, то это станет для альянса горькой геостратегической потерей, - заключает политолог.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вашингтон накажет Эрдогана санкциями

Дональд Трамп уже готовится покарать Реджепа Тайипа Эрдогана санкциями за отказ от своих «Патриотов». Как передало агентство Bloomberg, пакет уже готов и будет обнародован в конце этой недели.

- Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы Patriot, а не С-400, и тогда санкций не было бы. Сбыт Штатами своего оружия союзникам - одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов - прокомментировал заокеанские планы мести глава Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

В ТЕМУ

Эксперт: Турки ставят наши «Триумфы» у столицы и на границе с Арменией

Первая партия зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» была поставлена из России на турецкую авиабазу Мюртед под Анкарой. О том, что наши лучшие в мире ЗРК вскоре начнут охранять небо над турецкой столицей, сообщило местное министерство обороны (подробности)

Зенитный ракетный комплекс С-400 в действии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице
Шаловливый сын идеальных родителей уже не в первый раз злит грузин своими выходками. Спецкор "КП" Дина Карипцкая узнала, как живет семья скандального телеведущего
«Это не его 10 тонн кокаина»: Родственники петербургского моряка полгода пытаются освободить его из африканской тюрьмы
Депутат, ездивший в колонии российскому экипажу задержанного судна, рассказал, как на борту оказалась крупная контрабанда наркотиков, и от чего умер один из моряков
Селфи на фоне митинга и леденцы "Stop Russia": народ ходит к зданию парламента Грузии, как на работу
Акция в Тбилиси уже обросла сопутствующей индустрией - туда-сюда катаются тележки с чаем, а бабульки продают семечки. Спецкор "КП" Дина Карипцкая посмотрела на "грузинскую революцию"
Путь из москалей в грузины - врагу не пожелаешь! Добраться из Москвы в Тбилиси теперь стало сродни подвигу
Грузия стала от нас дальше. И не только в политическом смысле, а еще и в географическом. Спецкор "КП" Дина Карипцкая добиралась из Еревана в эпицентр митингов - проспект Руставели в Тбилиси
Новости 24
Россия снова отказалась вести с Японией переговоры о передаче двух южнокурильских островов
В Подмосковье на женщину напала гадюка
Жан-Поля Бельмондо удостоили ордена Почетного легиона
Россия поставила в Турцию еще одну партию элементов зенитных систем С-400
Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы из России
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Больше 150 мигрантов спасли моряки в Средиземном море
За секс со школьником учительницу отправили на 20 лет в тюрьму
NASA опубликовало фотографию аппарата Curiosity, сделанную с Марса
В Британии выяснили, кто виновен в утечке секретных писем посла в США
Сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций
Политолог из Европы назвал сделку с Турцией по продаже С-400 «огромной победой Путина»
Тимошенко заявила, что украинцы 2,5 года переплачивали за газ из-за Порошенко
Корейская гадалка предсказала Трампу второй президентский срок
В Верховной раде рассказали о последствиях попыток Украины блокировать Донбасс и Крым
Погода в Москве на 14 июля 2019 года: облачно и туманно, до +21