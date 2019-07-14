2019-07-14T14:20:27+03:00
Происшествия

На яхте московского адвоката нашли мертвым сотрудника ФСО

Силовик и хозяин судна прогуливались по реке, когда одному из них стало плохо
Мария ИГНАТЬЕВА
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На яхте московского адвоката нашли мертвого сотрудника ФСОНа яхте московского адвоката нашли мертвого сотрудника ФСОФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве на частной яхте московского адвоката нашли мертвого сотрудника ФСО. Тело 48-летнего мужчины нашли в салоне судна «Груфита». По предварительным данным, смерть не носила насильственный характер. Врачи диагностировали острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Случилось все в минувшую субботу. Сотрудник ФСО и хозяин яхты прогуливались на судне по реке, когда одному из них стало плохо. Мужчины сообщили об этом в экстренную службу и спешно направились к пирсу. Однако смерть безопасника наступила раньше, чем врачи приехали к яхтклубу.

- По приезду медикам оставалось лишь констатировать факт смерти. Сообщение о плохом самочувствии мужчины поступило в 12:43, а время смерти 13:30, - сообщил источник «КП».

Собеседник также отметил, что следов насильственной смерти на теле сотрудника ФСО не обнаружили. Труп мужчины направили в главный клинический военный госпиталь ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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