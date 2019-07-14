2019-07-14T15:18:08+03:00
Происшествия

500-летнее дерево в Азербайджане обрушилась на 19 человек: двое пострадавших - туристы из России

ЧП произошло у Дворца шекинских ханов [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Ветка полувекового дерева в Азербайджане упала на 19 человекВетка полувекового дерева в Азербайджане упала на 19 человекФото: скриншот с видео
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В Азербайджане на толпу людей упала ветка дерева, которому около 500 лет. Растение придавило 19 человек, они обратились за помощью к медикам. Двоих человек госпитализировали, остальные отправились на амбулаторное лечение. Двое пострадавших российские туристы. Врачи сообщают, что их состояние оценивается как стабильное.

- Из столицы привлечены специалисты. Подготовлен вертолет, в случае необходимости пострадавшие будут доставлены в Баку, - сказали в пресс-службе местного Минздрава.

Местные СМИ сообщают, что ветка обломилась из-за сильного ветра. Президент страны взял ситуацию под личный контроль. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, Генпрокуратуры, Минэкологии и Минкультуры.

Инцидент произошел в Дворце шекинских ханов, который высадили в 18 веке. Это место популярно среди туристов, так как включено в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Известно, что вид дерева – ханский чинар. Его высадили еще в 1532 году.

В Азербайджане от падения ветки дерева пострадали 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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