500-летнее дерево в Азербайджане обрушилась на 19 человек: двое пострадавших - туристы из России

В Азербайджане на толпу людей упала ветка дерева, которому около 500 лет. Растение придавило 19 человек, они обратились за помощью к медикам. Двоих человек госпитализировали, остальные отправились на амбулаторное лечение. Двое пострадавших российские туристы. Врачи сообщают, что их состояние оценивается как стабильное.

- Из столицы привлечены специалисты. Подготовлен вертолет, в случае необходимости пострадавшие будут доставлены в Баку, - сказали в пресс-службе местного Минздрава.

Местные СМИ сообщают, что ветка обломилась из-за сильного ветра. Президент страны взял ситуацию под личный контроль. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, Генпрокуратуры, Минэкологии и Минкультуры.

Инцидент произошел в Дворце шекинских ханов, который высадили в 18 веке. Это место популярно среди туристов, так как включено в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Известно, что вид дерева – ханский чинар. Его высадили еще в 1532 году.