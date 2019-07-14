Аэропорт города Бургас в Болгарии частично блокирован из-за проливных дождей

Аэропорт болгарского города Бургас частично блокирован из-за проливных дождей. Множество рейсов, в том числе полеты в России, были отменены или задержаны.

Кроме того, семь самолетов были отправлены на запасной аэродром в Варну, передает телеканал NOVA.

Сайт kp.ru писал, что около 140 человек почти сутки не могут вылететь в Санкт-Петербург из болгарского города Бургас. Их самолет должен был вылететь в 19:46 в субботу, 13 июля. Однако рейс был отложен. Только около 6 часов утра людей разместили в гостиницах. В пресс-службе аэропорта отметили, что причиной задержки рейса стали технические проблемы с самолетом.

Национальный институт метеорологии и гидрологии сообщал, что на воскресенье, 14 июля, в 18 областях Болгарии объявлен оранжевый уровень опасности из-за проливных дождей, еще в 8 регионах уровень опасности желтый.