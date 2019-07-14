“Инженерная песочница” помогает школьникам стать изобретателями и собирать самолеты

Мастерить своими руками невиданных зверушек из глины, научиться создавать 3D модели и даже - мечта любого мальчишки! - сделать собственный самолет! В этом красноярским школьника помогают в технопарке «Твори-гора». Здесь ребята осваивают увлекательные хобби, которые в будущем вполне могут стать профессией.

Благодаря президентскому гранту в этом году «Твори-гора» запустила большой проект “Инженерная песочница”. С февраля школьники пробуют свои силы в мастерских: кузнечной, столярной, гончарной, авиа- и 3D-моделирования. Любой подросток от 10 до 17 лет здесь может пройти ознакомительные мастер-классы, а затем выбрать направление по душе.

Работы школьников увидит весь город на выставке «Семьяфест» в сентябре 2019 года.

В технопарке считают, что современные школьники забыли каково это - своими руками починить собственный велосипед, не знают, зачем папе отвертка, не знакомы с рабочими профессиями.

- Предмет Технология в большей части Красноярских школ сориентирован на освоение компьютера. Прикладной труд, сохранился лишь в нескольких учебных заведениях и носит бессистемный характер. В целом, на данный момент, все сведения, которые учащиеся получают о профессиях являются теоретическими. Максимум старшеклассникам организуются эпизодические экскурсии, где они имеют возможность взглянуть на производственный процесс, - уверены авторы проекта.

Работы школьников увидит весь город на выставке «Семьяфест» Фото: проект “Инженерная песочница” vk.com/ip_tg

Идея “Инженерной песочницы” родилась из другого проекта технопарка, в 2017 году также получившего президентский грант. В мастерской «Дежурный дедушка» ребята от 5 лет творят самые замысловатые фигурки из дерева, конструируют роботов и делают модели самолетов. “Дежурный дедушка” - это педагог, инженер высшей квалификации и просто мастер на все руки Евгений Семёнович Плотников. Он учит ребят чинить сломанные велосипеды и технику, управляться с отвертками и станками - а еще мыслить как инженер.

В “песочнице” же ребята могу не только освоить ремесло и начать делать красивые вещи, но и пойти дальше. Узнать, как этим трудом можно зарабатывать на жизнь, выучить азы предпринимательства и изобретательства.

А в сентябре их ждет новый этап проекта:

- Самые целеустремлённые подростки доберутся до самого интересного. Те, кто захочет создать что-то важное с помощью навыков, приобретённых на проекте, войдут в команды для совместной работы над решением инженерных задач. То есть совместно спроектируют и создадут что-то полезное, устройства или инновационные предметы, которые облегчат или улучшат нашу жизнь, - говорят в технопарке «Твори-гора».

Любой подросток от 10 до 17 лет здесь может пройти ознакомительные мастер-классы, а затем выбрать направление по душе Фото: проект “Инженерная песочница” vk.com/ip_tg

Позже самые талантливые школьники смогут стать подмастерьями и помощниками мастеров при новых наборах учеников.

Прийти в “Инженерную песочницу” может любой подросток. Ждут здесь и детей с особенностями здоровья, и ребят из неблагополучных семей. В “Твори-гора” знают, что для ребят из малообеспеченных семей такие занятия - не просто веселый способ времяпрепровождения. Ребята могут действительно помочь своей семье починить нужные вещи, технику, а еще социализироваться и сделать важный шаг к будущей профессии.