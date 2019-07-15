Как обозреватель «КП» покупал танк

НА ГУСЕНИЦАХ НА РЫБАЛКУ

Внук Никита однажды рассматривал мои солдатские фотки и уел деда: «Если ты служил танкистом, почему у тебя нет танка?» Меня это задело. Но виду

я не подал. И вдруг случайно обнаруживаю в интернете объявление: «Танк по выгодной цене!».

- Да ладно?! - изумился я. - Танк? В свободной продаже?

А дальше еще объявление и еще...

«Танк может стать прекрасной техникой для дружеских покатушек на охоту или рыбалку, - зазывают продавцы. - У нас вся техника демилитаризуется, проводится замена вышедших из строя прокладок, резинок, шлангов. Меняются неработающие узлы. Вы покупаете готовую к эксплуатации машину, на ходу и с разрешительными документами».

Оказывается, танки продаются на любой вкус! Ассортимент огромен - от древних «КВ» (Климент Ворошилов) до современных Т-72 и Т-90.

Только новейшей «Арматы» (она же Т-14) в свободной продаже пока нет.

ЧЕМ Я ХУЖЕ ШВАРЦЕНЕГГЕРА?

Я загорелся мечтой - купить танк. Настоящий, рычащий, с тяжелыми гусеницами и стволом. Ну почему Арнольду Шварценеггеру можно было купить себе старенький М-60, а мне нельзя?

Некоторые знакомые вертели пальцем у виска: зачем тебе танк? Огород вместо трактора пахать?

Но меня уже было не отговорить. А родня на полном серьезе обещала скинуться на мою «игрушку». Ностальгия по далекому времени в танковой учебке в лесах под Черниговом стала прожигать мне душу, как кумулятивный снаряд броню. Вспоминалось... Вот я в шлемофоне и черном комбинезоне шустро втискиваюсь в танковый люк, и в ноздри бьет родной запах дизельной горючки (даже 50 лет спустя я с наслаждением, как лиса, учуявшая жареную курятину, втягиваю в себя этот вкусный запах в автобусе).

Вот могучая многотонная машина с бешеным ревом древнего мамонта (500 лошадей в движке!) вздрагивает, трогается с места и грызет стальными зубами траков полигонную глину. И ты испытываешь наслаждение, выше которого мало что есть в этом мире.

Я уже представлял восторженные глаза внука, который видит, как я демонстрирую высший класс вождения боевой машины, взлетая за городом на пригорки и лихо закладывая виражи...

За пивом или колбасой мне, конечно, ездить по московским улицам на личном танке никто не разрешит. А вот поставить боевую машину возле дома можно. Пусть дворовые пацаны патриотически воспитываются.

«БРОНЯ» ПО ЦЕНЕ «МЕРСЕДЕСА»

Я позвонил по первому же объявлению и спросил насчет «выгодной цены». Она тянула на... двухкомнатную квартиру в центре Москвы...

Нет, мне нужен был танк подешевле. В армии я был командиром тяжелого Т-10М, но его в списке выставленных на продажу бронемашин я не обнаружил. И потому решил: если уж покупать, то самый знаменитый наш Т-34 (желательно - «фронтовика»).

Одно из объявлений гласило: «Продается танк Т-34 НЕДОРОГО. Оригинал, комплектный, не на ходу, требует восстановительного ремонта».

Позвонил. Евгений, менеджер по продажам, сразу просветил меня, что танки продаются с разной целью - в основном для музеев боевой техники. Реже - в личные коллекции и под памятники - поставить на постамент где-нибудь на городской площади или на месте боев Великой Отечественной. Мне не повезло - готовые к продаже Т-34 уже были раскуплены.

Понимаете? Вот кто бы подумал, что танки в России расходятся как жареные пирожки на вокзале.

Нужно было делать заказ. А это несколько месяцев ожидания. Фирма собирает «тридцатьчетверку» из деталей, которые поисковики находят на местах боев. Цена - от 15 миллионов. Ё-моё! Это же как пара представительских «Мерседесов»! Я пообещал подумать и повесил трубку.

Покупка танка - дело муторное. Надо знать много тонкостей. Чтобы не попасть впросак, я обратился к юристу, который (да-да, я тоже был поражен, что имеются такие!) уже много лет просвещает именно покупателей танков.

А этот Т-34 может купить любой - на 2 часа. Столько длится катание на бронетехнике в присутствии инструктора (на фото). Цена - от 3000 рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИМЕЕШЬ Т-34 - ПЛАТИ НАЛОГ!

Все подробности танкового бизнеса по-русски мне раскрыл юрист Аркадий Вержбицкий.

- Перед покупкой Т-34 (иди другого танка) вы должны получить от фирмы-продавца документ, подтверждающий, что бронемашина не является музейной ценностью, - разжевывал мне законы юрист. - На руках у вас должен быть еще и ПСМ - паспорт самоходной машины. А главное - танк должен быть демилитаризован - боеприпасы изъяты, ствол пушки заварен или просверлен, пулеметы сняты.

Купленный танк должен подлежать официальному переоформлению и поставлен на учет в Ространснадзор. Нужно отметиться и в военкомате. Но чтобы зарегистрировать такой «транспорт», потребуется еще куча документов, начиная с заводского паспорта. Тут появляются посредники, которые готовы помочь вам пройти все эти мучительные процедуры (и такой бизнес тоже есть!). Но их услуги часто тянут на половину стоимости самой машины. Вы будете смеяться, но ваше зарегистрированное транспортное средство подлежит еще и... налогообложению как мощный автомобиль (дорожный налог). Если вы только не докажете, что на этом танке пашете поля. На сельхозтехнику налог отсутствует.

ОБЛОМ

Пустой танк мне был не нужен. Мне хотелось танк на ходу. После долгих поисков по интернету и нудных переговоров с торговцами я, кажется, нашел подходящий образец. И отправился в подмосковные леса, где раскинулась фирма, торгующая бронетехникой. Но это был еще и военно-патриотический центр имени дважды Героя Советского Союза генерала армии Черняховского. Руководит этим центром родственник генерала - подполковник запаса Игорь Франчик. Он и встретил меня на небольшом подворье, где стоял заветный Т-34. Я погладил его горячий и шершавый стальной бок, заглянул в вылизанное боевое отделение с новенькими (!) сиденьями, придирчиво осмотрел ухоженные «кишки» движка и поинтересовался у Франчика: правда ли на ходу машинка? Он ответил:

- Если будете брать, сразу после подписи на договоре купли-продажи дозаправим горючим - и вперед! Правда, при выезде на дорогу вас тут же задержит полиция - по дорогам общего пользования на такой технике ездить нельзя. Но танк можно вывезти тралом.

- А где же на Т-34 разрешено ездить?

- Только на специально отведенных трассах и полигонах.

Я поинтересовался историей машины. Франчик рассказал:

- Этот Т-34/76 образца 1942 года выпущен на заводе «Красное Сормово» в Горьком (Нижний Новгород). Мы его по частям восстановили. Он у нас работяга. На нем пацаны из Подмосковья по нашей трассе катаются. Всего мы собрали 16 таких машин, причем 6 из них стали ходовыми. А 10 ушли на постаменты и в музеи. Кстати, одна из наших машин - в Еврейском центре толерантности в Москве. Берл Лазар (главный раввин России. - Ред.) сам был инициатором приобретения этой машины для музея!

- И во сколько она ему обошлась?

- Я не готов ответить на этот вопрос. Это было лет семь назад…

- А сколько стоит этот Т-34? В объявлении у вас обозначено - 13 миллионов. Дешевле я не видел.

- Так и есть.

После этих слов я крепко задумался. Кредит мне никто не даст. Так и представил - захожу в банк и заявляю: «На танк одолжите?». И родня на такую

сумму вряд ли раскошелится. А чтобы накопить 13 миллионов, мне нужно с получки откладывать лет 20 - 25.

И я решил, что уж лучше мне с внуком приехать сюда и просто покататься вместе на настоящем танке...

Особые фантазеры могут переделать «броню» под гламурный лимузин, массажный салон или пивной бар. Главное - чтобы денег хватило. Фото: youla.ruФото: Михаил ФРОЛОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Откуда идет стальной товар?

Владислав ХОЛОД, руководитель мастерской «Раритет», занимающейся реставрацией танков и другой боевой техники:

- Есть три основных канала, по которым отжившая свое боевая техника появляется на рынке. Во-первых, это поисковики - они находят танки и оружие на месте боев. Во-вторых, зарубежные продавцы танков из стран Европы. И в-третьих, наше Минобороны и другие силовые ведомства, которые отправляют демилитаризованную, списанную и порезанную боевую технику на утилизацию, а оттуда ее уже по кускам выкупают такие вот реставрационные фирмы, как наша.

На открытый аукцион обычно выставляется списанная военная техника - грузовики-вездеходы, топливозаправщики, автоцистерны, катера.

Такую технику можно приобрести по цене подержанной легковушки.

НУ И НУ!

Массажный салон в... бронетранспортере

Занимаясь покупкой танка, я узнал много любопытных фактов.

Одни покупатели устанавливают танки, БТР, «катюши» на своих загородных участках «для прикола». На такие покупки обычно идут люди небедные. И большие оригиналы. Один из них устроил в облагороженном БТР... массажный салон. Другой - пивной мини-клуб. А вот жители спокойного латвийского городка Айзпуте из-за рычащего Т-34 чувствуют себя неуютно - в окрестностях поселился зажиточный россиянин, который развлечения ради купил советский танк и был несколько раз замечен катающимся на нем по местным дорогам. Танк оформлен как обычный трактор, поэтому ездить на нем - вполне законно, несмотря на пугающий внешний вид.

Танков Т-34 на территории России почти не осталось. По приказу министра обороны Сердюкова в 2008 году начали массово резать старую бронетехнику - порядка 4000 единиц. Первые машины, которые пошли под резку, как раз были Т-34, до последнего времени стоявшие в укрепрайонах на

Дальнем Востоке. Они первыми и подверглись утилизации. И в итоге оказались в Китае - на переплавке.

Многие Т-34 на продажу завезены в Россию уже из Восточной Европы. Польский реставратор Войтех Охман собрал сразу 7 танков Т-34 до ходового состояния. Ему помогали в этом российские реставраторы. Все машины переправлены в Россию. Некоторые «тридцатьчетверки», снятые поляками с постаментов, также были выкуплены российским фирмами.