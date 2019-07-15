Корреспондент «КП» протестировала новый участок скоростной трассы на Петербург (М11): От столицы до Твери - на час меньше

«ГОРОЖАНЕ ЕДУТ НА ДАЧИ - ОЧЕРЕДЬ СОБИРАЕТСЯ»

Попасть на М11 можно двумя способами:

- свернув на съезд с 79-го километра МКАД (между Дмитровкой и старой Ленинградкой);

- напрямую с СВХ (Северо-Восточной хорды). Везде есть указатели: «Впереди платный участок дороги М11».

Я еду по навигатору от метро «Динамо». М11 - самый популярный маршрут по запросу «Тверь». Тут же на экране телефона высветилось предупреждение: «на маршруте есть платная дорога».

По М11 от «Динамо» до Твери - 172 км, 1 час 52 минуты в пути. По бесплатной М10 - 168 км, но на целый час дольше - 2 часа 56 минут. Виной тому многочисленные села и деревни, которыми буквально усыпана старая Ленинградка. Страшилки про пробки в Клину и огромное количество «камер на 60» автомобилисты передают из уст в уста.

У пункта оплаты притормозила у желтого плаката с тарифами (см. «Цена вопроса»). Мимо меня мелькают автомобили: никто на цены даже не смотрит. Рядышком съезд на бесплатный участок, но все мчат к шлагбаумам. Их тут десять, очереди нет.

- Что-то мало машин, - говорю сотруднику ГИБДД, который патрулирует въезд на платный участок.

- Это вы у нас в пятницу не были. Москвичи едут на дачи, в очереди по 15 - 20 машин набирается. А вам тут вообще стоять запрещено. Так что доброго пути. Если транспондера нет, выбирай въезд с зеленой стрелкой.

Зеленые стрелки горят над пятью шлагбаумами. Въезды полностью автоматизированы - операторов нет. Нажал на кнопочку - получил билет. Засекаю время: на часах 16.30.

Открывшийся шлагбаум после дорог Москвы с пробками и скоростными ограничениями показался настоящими вратами в рай. Сразу за ним знак «110 километров в час». Мысленно прибавляю сверху разрешенные 20 км/час и давлю на газ. Четырехполосная дорога с идеальным асфальтом. На соседних полосах каждая вторая машина - такси. Первый участок платки ведет в аэропорт «Шереметьево». За скорость и комфорт чаще всего платят сами пассажиры. Каких-то 10 минут пути, и вот караван желтых машин уже выстроился в очередь в пункте оплаты у аэропорта. Сразу после него дорога сузилась вдвое. Оставшийся маршрут движение в обоих направлениях по двум полосам.

БУТЕРБРОДЫ И ПОЛНЫЙ БАК БЕНЗИНА - С СОБОЙ

С обеих сторон по ходу движения металлические отбойники, а за ними - забор. Сетка натянута, чтобы дикие животные не выходили на трассу. На такой скорости водитель просто не успеет среагировать, это чревато не только для лосей и косуль, но и для тех, кто находится в машине.

Из соображений безопасности на трассе запрещено останавливаться. Для тех, кто устал, оборудованы специальные стоянки - через каждые 15 - 20 километров. Парковка, бесплатный туалет, детская площадка и столики, чтобы перекусить.

Но магазинов на трассе нет, автолавка с едой всего одна - в самом начале. И заправка на участке М11 от Москвы до Твери всего одна. Точнее, КАЗС - контейнерная автозаправочная станция. В вагончике для оплаты топлива скромный ассортимент: вода, жевательная резинка, шоколад. У входа топчется оголодавший дальнобойщик.

- Ну все же хорошо сделали, неужели нельзя кафешки открыть: шаурму, пельмешки. Я из Краснодара в Питер еду, не везти же мне еду с собой. И ни одной аптеки - мало ли что случится. А так-то дорога хорошая, - разнервничался профессиональный водитель Владимир Шарков.

К тому же и цены на топливо - мама не горюй (см. «Цена вопроса»).

- Альтернативы нет, вот народ и заправляется. Но многие уже знают и заливают полные баки до въезда на М11. Всем так делать рекомендую, - посоветовал дальнобойщик из Краснодара.

Шлагбаум, за которым начинается обычная трасса, расположен в 13 километрах от Твери. Смотрю на часы: 18.00. Выходит, 149 километров я проехала за полтора часа, и это еще с учетом двух остановок. За проезд от Москвы до Твери заплатила 740 рублей.

Полностью запустить трассу М11 обещают в декабре 2019 года. По примерным прикидкам, проезд от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется в 2000 рублей.

А КАК НА ПОЕЗДЕ?

Из Москвы в Тверь поезда ходят с Ленинградского и Курского вокзалов. Самый дешевый билет на сидячее место в скоростной «Ласточке» можно купить за 588 рублей.

Время в пути - 2 часа.

КСТАТИ

Почему так много камер?

На новом участке мое внимание привлекли бетонные столбы справа по ходу движения, установленные через каждые два километра. На каждом по камере. Неужели и платную трассу напичкали этими приборами фиксации нарушений ПДД? Я автоматически стала притормаживать перед каждым столбом.

- Это совсем другие камеры, - объяснили мне потом в пресс-службе Автодора. - Они за ситуацией на дороге следят, простой видеоконтроль. А штрафы они вовсе не выписывают. Приборов фиксации нарушений у нас всего несколько штук, и о каждом заблаговременно предупреждают дорожные знаки. Иногда ставят «треноги», но это редкое явление. А вообще скорость движения в ближайшее время увеличим до разрешенных 130 километров в час. Сейчас собираем необходимые документы и ждем одобрения от ГИБДД.

Что есть на открывшейся магистрали

Цена вопроса

Стоимость проезда по М11 зависит от времени суток и вида транспортного средства. Чем больше машина - тем дороже (для легковых авто - 3,6 руб./км, для автобусов - 9 руб./км, для грузовиков - 12,24 руб./км). Оплатить можно наличными или банковской карточкой.

Владельцам транспондеров (аппарат для автоматической оплаты парковки) - скидки. Они зависят от участка дороги. В среднем за поездку можно сэкономить от 20 до 50 рублей.

Абонемент. Его можно приобрести в пунктах оплаты - на 10, 20 или 30 поездок по М11 (скоро поступят в продажу, пока тарифы не утверждены).

Топливо. На новом участке всего одна заправка. Цены там выше среднего: дизель - 48,38, АИ 95 - 49,37. Для сравнения: на бесплатной трассе М10 на заправке дизель дешевле почти на три рубля, а АИ 95 можно залить, сэкономив рубль с каждого литра. Для легковушки со средним баком в 40 литров получается разница всего в 40 рублей, но для фур, которые за раз заливают около 1000 л дизеля, выходит переплата в 3000 руб. за одну заправку.