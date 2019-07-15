44 года назад произошла легендарная стыковка космических кораблей «Союз» - «Аполлон»

«Оказалось, что мы и американцы дышим по-разному»

15 июля 1975 года с разных континентов стартовали космические корабли «Союз-19» и «Аполлон-18» - начался первый в истории совместный советско-американский эксперимент в космосе. Но за два года до того он состоялся на земле. Наш корреспондент работал испытателем в советской программе подготовки полета.

Главная трудность была в том, что мы и американцы дышим по-разному. В наших кораблях атмосфера состояла из смеси азота и кислорода, давление же поддерживалось нормальным. А в «Аполлонах» астронавты живут в атмосфере чистого кислорода при давлении, как на Эвересте. Потому ученых волновало: не возникнут ли у космонавтов проблемы со здоровьем при переходе между кораблями из-за разницы в давлении? Это и предстояло выяснить в нашем эксперименте.

…Вместе с Олегом Межевикиным, опытным испытателем, мы перешагнули через высокий порог термобарокамеры. В углу - двухэтажные нары. Под одним из оконцев маленький столик и складной стул. Жить здесь нам сутки. Все это время медики следят за малейшими изменениями в наших организмах. Если они произойдут. За каждым из нас тянется по полу кабель толщиной с руку со множеством разноцветных проводков - они идут от датчиков, которыми мы обклеены.

Сразу начались эксперименты: мы выполняли задания медиков, делали медобследования. Не скажу, что тяжело особенно, но утомительно и здорово надоедливо...

Пришла пора готовиться к «переходу» в «Аполлон». Перешли в тесный шлюз. В это время из нашего «Союза» вымывается прежняя атмосфера и нагнетается чистый кислород, как в американском корабле. Когда давление в камере и шлюзе сравняется, дверь откроется легко, и мы вернемся уже не в «Союз», а в «Аполлон». Долгожданная команда «Совершить переход!». Олег открыл массивную дверь, и мы, можно сказать, шагнули на вершину самой высокой горы планеты. Дышать стало легко, и что-то странное происходило с голосом - я его не узнал. И голос Олега словно слышал впервые. Напарник пояснил: «Причуды кислорода». Начался второй этап эксперимента.

Через два года в космосе «Союз-19» и «Аполлон-18» сблизились, состыковались, и Алексей Леонов широким жестом пригласил Тома Стаффорда заплыть в наш «Союз». Руки их встретились.

Я смотрел трансляцию, вспоминал Олега и те сутки, которые мы провели с ним в «Союзе» и «Аполлоне». А наша «Комсомолка» стала единственной газетой, рассказавшей о том эксперименте.