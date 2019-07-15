Гримасы политкорректности: Лорды черные, геи страстные

Знаете ли вы о том, что новую версию легендарного мультика «Король Лев», которая выходит в прокат 18 июля, чуть не лишили одной из самых известных песен, звучавших в оригинале? Композицию Be Prepаred («Будь готов») продюсеры сочли... нацистской: якобы злой лев Шрам, поющий песню на фоне марширующих гиен, похож на Гитлера, приветствующего нацистские войска.

Конечно, по возможности надо уважать представителей всех рас и сексуальных меньшинств, не забывая при этом о чувствах верующих и многом другом. Однако в последнее время политкорректность превратилась в оружие, с помощью которого ведется настоящая охота на ведьм. Ну или на нацистские нотки в невинной детской песенке. К счастью, авторы «Короля Льва» вовремя опомнились и песню в фильме оставили. Но некоторые другие западные фильмы карательный политкорректный меч не пощадил.

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНОГО

Уилл Смит, Дензел Вашингтон - ну как можно не любить этих актеров? И дело не в том, что они афроамериканцы - талант от цвета кожи не зависит. Или все же связь есть? Иначе как объяснить то, что в каждом фильме, выходившем на экраны в последние годы, обязательно должен присутствовать чернокожий актер? Причем даже там, где по сюжету ему, мягко говоря, не место.

Вот, например, экранизация детектива Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» (2017) - в одном из эпизодов, когда поезд пересекает границу Югославии (речь, напомним, идет о 30-х годах прошлого века), мы видим черного пограничника. Не загоревшего, не потемневшего от горя - именно черного. Интересно, что у этого «югослава» написано в паспорте? Смолан Негрович?

В английской телеэкранизации романа Виктора Гюго «Отверженные» (2018) эпизодом не ограничились: здесь потемнел инспектор Жавер. Герой, которого в разные годы играли такие знаменитые (и, естественно, белые) актеры, как Джеффри Раш, Мишель Буке и Рассел Кроу, предстал в облике Дэвида Ойелоуо, англичанина нигерийского происхождения. Видимо, во Франции XIX века у всех полицейских были африканские корни.

«Отверженные». А вот и главные герои знаменитого романа Гюго: Жан Вальжан (Доминик Уэст, слева), Фантина (Лили Коллинз), ее дочь Козетта (Мэйлоу Дэфой) и почерневший от злости сыщик Жавер (Дэвид Ойелоуо).

Были они, похоже, и у Русалочки, хотя Ханс Кристиан Андерсен, работая над своей сказкой, явно об этом не знал. Как бы то ни было, в предстоящем игровом ремейке диснеевского мультика «Русалочка» главную героиню изобразит 19-летняя афроамериканка Холли Бэйли.

«Две королевы». Знакомьтесь: английские аристократы лорд Томас Рэндолф (Адриан Лестер) и графиня Хардвик (Джемма Чен). Фото: Кадр из фильма

Настоящим знаменем в руках борцов за равноправие стал фильм «Две королевы» (2018), повествующей о противостоянии Елизаветы I и Марии Стюарт. Роль лорда Томаса Рэндолфа, посла Англии при шотландском дворе и реального исторического персонажа, получил Эдриан Лестер, чьи родители приехали в Англию с Ямайки. Чем объяснить странную внешность лорда? Возможно, тем, что в XVI веке на Туманном Альбионе были перебои с горячей водой и аристократ мылся нечасто. А вот как фрейлина королевы Елизаветы графиня Хардвик превратилась в англо-китаянку Джемму Чен, сыгравшую эту благородную даму, не смогут ответить даже продвинутые историки.

Портрет реальной графини, родившейся явно не в Китае. Фото: wikimedia.org

ГОЛУБАЯ ЛУНА

Снять политкорректное кино и проигнорировать проблемы сексуальных меньшинствах - настоящее преступление. Авторы «Двух королев» и здесь поработали на славу. Сразу двух персонажей фильма - мужа Марии Стюарт лорда Дарнли и ее фаворита, итальянского музыканта Давида Риццо - авторы удостоили чести стать гомосексуалистами. По сценарию Дарнли и Риццо испытывают друг к другу влечение и даже проводят вместе ночь. Надо ли говорить о том, что согласно историческим данным ни тот ни другой в интересе к представителям своего пола замечены не были? Более того, Дарнли жестоко ревновал свою жену к ее итальянскому фавориту, полагая, что та изменяет супругу с аппенинским менестрелем, - именно это и послужило причиной убийства Давида Риццо. В фильме, однако, все выглядит так, будто политические заговорщики буквально заставили несчастного Дарнли искромсать кинжалом своего любовника. Лорд, разумеется, заливался при этом слезами, заставляя зрителей сочувствовать ему и всем гомосексуалистам планеты в его лице.

«русалочка». Мультяшная Русалочка и не подозревала, какой «загар» будет у нее в игровой версии благодаря юной Холле Бэйли. Фото: globallookpress.com, Кадр из фильма

Впрочем, «Две королевы» - фильм достаточно откровенный, а потому имеющий жесткие возрастные ограничения. Но ведь политкорректности надо учить с детства! Почетную миссию взяли на себя создатели мюзикла «Красавица и чудовище» (2017) - игрового ремейка еще одного классического диснеевского мультика. Персонажа по имени Лефу, сыгранного актером Джошем Гэдом, сделали открытым геем, сохнущим по своему другу и главному злодею Гастону (Люк Эванс). Разумеется, разразился скандал, во многих странах (и даже в некоторых американских штатах) фильм сняли с проката, а в России картину хоть и разрешили к показу, но без права доступа в кинотеатры зрителей до 16 лет. При этом общемировая касса ленты перевалила за миллиард долларов, а ее режиссер назвал появление гея в детском фильме прорывом. Однако мультяшные геи, черные Русалочки и прочие плоды политкорректности - это скорее не прорыв, а нарыв, справиться с которым можно лишь с помощью здравого смысла. О нем, увы, в последнее время вспоминают слишком редко.