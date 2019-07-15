2019-й год может стать самым жарким в истории

Для москвичей и жителей многих других регионов это звучит как издевка - с начала июля на всей Европейской территории России установилась прохладная погода. Но климатологи уверяют: мы только что пережили самый жаркий в истории июнь. И весь год наверняка станет рекордным.

- Июнь 2019 года оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся около 150 лет. Речь идет о средней температуре на планете, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Особенно отличилась Западная Европа, во Франции зафиксирована просто запредельная температура, выше +45 градусов, а также Арктика.

В России рекорды по зною были побиты на Северном Кавказе и в Крыму – в степной зоне полуострова пекло достигало +35...+37 градусов. А в Астраханской и Волгоградской областях до +40. На грани рекордов была июньская погода и в центре России. Однако в Западной Сибири и на Урале начало лета было прохладнее климатической нормы.

За данным первые пять месяцев, с января по май, нынешний год находится на третьем месте среди самых жарких в истории. Уступает рекордному 2016-му, а также 2017 году. Однако Всемирная Метеорологическая организация прогнозирует, что если Эль-Ниньо (феномен, при котором вода в экваториальной зоне Тихого океана существенно превышает норму, что влияет на погоду всего Земного шара) будет длиться до конца года, то 2019-й станет самым теплым в истории метеонаблюдений. Пока прогнозы насчет Эль-Ниньо такие: вероятностью 66 – 67% оно продержится до конца лета, с вероятностью 50% до конца года.

Исключения из глобального потепления

- На Земле становится теплее, температура повышается. Но это – в целом и в среднем. Глобальное потепление отмечается не повсеместно, - уточняет метеоролог. - В Европейской части России и на Дальнем Востоке – да. А вот в Западной Сибири – Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях - климат не становится теплее.

Каким будет август?

- В третьей декаде июля ситуация исправится, - обещает Вильфанд. - В августе на Европейской части России погода будет в рамках климатическим норм или теплее (нормы для каждого региона свои), к востоку от Урала – около нормы. Холодным август в любом случае не будет. Это, кстати, подтверждают не только наши расчеты, но и зарубежных прогностических центров, мы с ними обмениваемся.