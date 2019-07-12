Заместитель председателя правительства РФ Татьяна ГОЛИКОВА: Мы можем сохранить за 6 лет не менее 150 тысяч человеческих жизней

- Что такое инновации сегодня? Мы выделяем управленческие, экономические и технические инновации. Последние получили наибольшее распространение в России, - рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании III Форума социальных инноваций регионов, который недавно завершился в Москве. - Например, технологии дистанционного слежения за здоровьем человека дают возможность оперативно выявлять признаки перебоев в работе сердца. Сигналы посылаются медицинским работникам. И это позволяет своевременно оказать медпомощь пациенту, в том числе в жизнеугрожающих ситуациях, что особенно важно.

Сейчас инновационные технологии стали активно внедряться на селе и в малых городах. Но развития технических решений недостаточно для решения главных задач в социальной сфере. Во всем мире на первый план выходят управленческие инновации. Сейчас пришло понимание, что наиболее важными являются вложения в человека: его здоровье, образование, качественные условия жизни.

Национальные государственные проекты, такие как проект «Демография», сформированы по новым принципам и включают в себя новые управленческие механизмы. В рамках национального проекта «Демография» предусмотрена реализация регионами России проектов и программ, направленных на поддержание жизни и здоровья пожилых граждан, их активного долголетия.

А для нуждающихся в сторонней помощи - развитие системы долговременного ухода. Выполнение этих мероприятий подразумевает применение инновационных подходов работы с людьми старшего возраста, направленных на раскрытие их творческого потенциала, наставничество, переобучение и продолжение трудовой карьеры, помощь в самообслуживании, слежение за здоровьем и многое другое.

Что в этом инновационного? Это и есть на самом деле социальные инновации. Потому что люди старшего возраста, численность которых скоро приблизится к трети населения нашей страны, чрезвычайно нуждаются в нашей заботе. И это серьезный потенциал для увеличения продолжительности жизни.

Опыт применения таких инноваций отмечается и в Москве, и в Ростовской, и в Воронежской областях, и в ряде других регионов.

ВАЖНО

- В рамках диспансеризации и медицинского обслуживания в целом будет внедряться индивидуальный подход к здоровью человека, - поясняет Татьяна Голикова. - Такой подход будет применяться и при формировании здоровой среды обитания, здорового питания, отказа от вредных привычек. Стоит задача своевременно выявлять заболевания и организовать диспансерное наблюдение для предотвращения осложнений и неблагоприятного течения болезней. Сейчас диспансерным наблюдением охвачены около 45% граждан нашей страны с различными хроническими заболеваниями. А должно быть - 90%. У нас есть регионы, которые активно внедряют такие подходы. Это Тюменская область, Алтайский, Красноярский края и другие территории. Только эти изменения должны позволить нам сохранить в ближайшие 6 лет, по экспертным оценкам, не менее 150 тысяч человеческих жизней.