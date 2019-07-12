Супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж за звезду Tokio Hotel

Немецкая супермодель Хайди Клум сыграла свадьбу с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Пара расписалась еще в феврале в обстановке полнейшей секретности. Этот брак стал для Клум третьим, а для ее избранника - вторым.

46-летняя Хайди Клум вышла замуж за 29-летнего Тома Каулитца в Калифорнии через два месяца после предновогодней помолвки, сообщил портал TMZ со ссылкой на осведомленный источник. Издание ссылается на свидетельство о браке.

heidiklum Paris

По некоторым данным, свадьбу сыграли 22 февраля. В этот день влюбленных видели вместе в ресторане. Но тогда все предположили, что звезды отмечают годовщину своих отношений.

Клум не раз упоминала в своих интервью о том, что 22 февраля является для нее и Каулитца памятной датой. Свою свадьбу молодожены тщательно скрывали. Прежде чем обручиться Клум и Каулитц встречались восемь месяцев. В декабре 2018 года, на Рождество, Том сделал Хайди предложение.

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Пара познакомилась через общего друга на "Топ-модель по-немецки". В первый раз папарацци застукали парочку в модном голливудском ресторане Delilah, а пару недель спустя они, уже не скрываясь, пришли вместе на шоу America’s Got Talent. Впервые возлюбленные вместе вышли в свет на торжественной церемонии amfAR в Каннах в мае 2018 года.

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До свадьбы с супермоделью Том Каулитц был женат на модели Рие Зоммерфельд.

Что касается Хайди Клум, то этот брак стал для нее третьим. Первым супругом блондинки стал парикмахер Рик Пипино, а вторым - британский музыкант Seal. От предыдущих браков у актрисы есть четверо детей от 10 до 14 лет. До того, как пасть в объятия молодого музыканта, модель три года встречалась с молодым галеристом Вито Шнабелем. Музыкант постоянно изменял Хайди, а однажды его арестовали за хранение наркотиков.

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Известная всему миру звезда подиумов является ко всему прочему успешной актрисой. Она снялась в культовых сериалах "Секс в большом городе", "Отчаянные домохозяйки" и "Как я встретил вашу маму". Актриса исполнила роли второго плана в драмах "Студия 54" 1998 года выхода и "Английский цирюльник" 2000 года.